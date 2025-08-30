Blockchain – động lực mới cho kinh tế số Việt Nam

Ngày 29-8, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng và Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đồng chủ trì, với sự phối hợp của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam.



Phát biểu khai mạc, ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho biết Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain đến năm 2030 và xác định đây là một trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược cần ưu tiên.

Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, năng động, cùng thị trường số phát triển nhanh, tạo điều kiện để bứt phá và khẳng định vị thế trong lĩnh vực này.

Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, phát biểu tại ngày hội Blockchain Việt Nam 2025

Ông Phạm Đại Dương khẳng định tiềm năng ứng dụng blockchain trong các lĩnh vực như tài sản số, công nghệ tài chính, truy xuất nguồn gốc, quản lý dữ liệu số… sẽ mở ra không gian phát triển mới cho ngành công nghiệp công nghệ số, đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 diễn ra tại Đà Nẵng

Theo ông Phạm Đại Dương, TP Đà Nẵng đã xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi cho tăng trưởng nhanh và bền vững, triển khai nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Việc thành phố đang xúc tiến thành lập Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do sẽ tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dịch vụ pháp lý, công nghệ tài chính, đầu tư mạo hiểm, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái blockchain và khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 là một trong 3 hoạt động trọng tâm của Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 diễn ra từ ngày 28 đến 30-8. Ngày hội nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển công nghệ chuỗi khối tại Đà Nẵng, đồng thời tạo diễn đàn kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước.

Sự kiện năm nay dự kiến quy tụ hơn 400 đại biểu trong và ngoài nước tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Trước đó, ngày 26-8, UBNDTP Đà Nẵng đã phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát đối với "Phần mềm Basal Pay" – giải pháp ứng dụng blockchain trong trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định, lần đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuẩn Travel Rule theo quy định quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.