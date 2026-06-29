Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu giảm phạt tù trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 56-KL/TW ngày 24/6/2026 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW liên quan công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Theo Kết luận, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 48, công tác phòng, chống tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng đánh giá công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết triệt để.

Sửa chính sách hình sự trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, Bộ Chính trị yêu cầu xác định công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên, lâu dài; đồng thời chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, xử lý sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn và luật pháp quốc tế.

Trong đó, chính sách hình sự trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ được định hướng sửa đổi theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài xử lý kinh tế, khuyến khích đầu tư nguồn lực vào phát triển kinh tế.

Ở chiều ngược lại, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn đối với các loại tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và các hành vi xâm hại sức khỏe cộng đồng.

Kết luận cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Không làm cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; rà soát, giải quyết căn cơ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về an ninh, trật tự.

Đối với công tác xử lý tội phạm, Kết luận yêu cầu tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phải chuyên nghiệp, hiện đại, nghiêm minh; không để oan sai, không để lọt tội phạm và không làm cản trở sự phát triển, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực then chốt, trọng yếu và lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao; đồng thời chú trọng công tác thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Ngoài ra, Kết luận đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chuyên trách về an ninh, trật tự theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tổ chức chính quyền 3 cấp và không gian phát triển mới; ưu tiên địa bàn cơ sở.