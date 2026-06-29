Phía sau hành trình thăng hạng của GELEX trên Fortune Southeast Asia 500

Trong ấn phẩm tháng 6/2026, Fortune dành nhiều phân tích cho triển vọng của Việt Nam. Hai từ khóa xuất hiện xuyên suốt là Manufacturing (Sản xuất) và Infrastructure (Hạ tầng).

Theo Fortune, đây không chỉ là những ngành kinh tế quan trọng, mà còn là nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn của Việt Nam trên hành trình trở thành quốc gia thu nhập cao. Đó cũng là điều khiến việc GELEX tiếp tục thăng hạng trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á mang ý nghĩa nhiều hơn một dấu mốc về quy mô.

Đây là năm thứ ba liên tiếp GELEX góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này. Từ vị trí 231 năm 2023, lên 217 năm 2024 và 208 năm 2025, Tập đoàn đã tăng tổng cộng 23 bậc kể từ lần được xướng tên đầu tiên.

Nếu bảng xếp hạng phản ánh kết quả, thì những lĩnh vực Fortune lựa chọn phân tích lại phần nào lý giải nguyên nhân. Trong bối cảnh khu vực coi sản xuất và hạ tầng là động lực của chu kỳ tăng trưởng mới, chiến lược phát triển của GELEX không được xây dựng quanh những cơ hội ngắn hạn. Thay vào đó, Tập đoàn từng bước trở thành tập đoàn đầu tư tập trung vào các lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng đối với nền kinh tế, từ công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, bất động sản đến tài chính. Đây đều là những mắt xích quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Bởi vậy, việc GELEX tiếp tục thăng hạng trong Fortune Southeast Asia 500 không chỉ phản ánh sự gia tăng về quy mô doanh thu, mà còn cho thấy hướng đi của doanh nghiệp đang tương đồng với những động lực phát triển mới của khu vực.

Năm 2025, GELEX ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 39.513 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 4.621 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Những con số này là kết quả của quá trình tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường quản trị và lựa chọn có kỷ luật các lĩnh vực phát triển.

Nhìn rộng hơn, bảng xếp hạng Fortune không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh của một năm tài chính. Mỗi bậc thăng hạng đều là sự tích lũy của nhiều năm đầu tư vào năng lực cốt lõi, từ quản trị doanh nghiệp, khả năng huy động và phân bổ nguồn lực, đến năng lực triển khai các dự án quy mô lớn và khả năng chuyển hóa cơ hội vĩ mô thành kết quả kinh doanh.

Trong số 72 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong Fortune Southeast Asia 500 năm nay, GELEX đứng thứ 30, cùng với nhiều tên tuổi lớn của nền kinh tế. Sự hiện diện ngày càng nhiều của doanh nghiệp Việt trên bảng xếp hạng cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt đang ngày càng được nhìn nhận trong bối cảnh khu vực, thay vì chỉ trong phạm vi thị trường nội địa.

Năm 2026 cũng là cột mốc đặc biệt khi GELEX bước sang tuổi 36 và chính thức triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Trên nền tảng đã được xây dựng qua hơn ba thập kỷ, Tập đoàn đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam.

Khi sản xuất và hạ tầng được nhìn nhận là động lực tăng trưởng mới của khu vực, những khoản đầu tư dài hạn mà GELEX đã kiên định theo đuổi trong nhiều năm càng cho thấy sự phù hợp với xu thế phát triển.

Những bảng xếp hạng luôn phản ánh kết quả của hiện tại. Nhưng giá trị lớn hơn của chúng là xác nhận những năng lực doanh nghiệp kiên trì xây dựng nhiều năm qua đang trở thành lợi thế cạnh tranh của tương lai.

Với GELEX, đó là ý nghĩa lớn nhất phía sau hành trình thăng hạng liên tiếp trên Fortune Southeast Asia 500.