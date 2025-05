Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Lê Cảnh Duy làm Thành viên Hội đồng thành viên Mobifone

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa có văn bản báo cáo Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.



Cụ thể văn bản ghi rõ: Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tá Lê Cảnh Duy, đến nhận công tác và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone, kể từ ngày 27/ 5/2025.

Ông Lê Cảnh Duy sinh năm 1981, quê quán: Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hiện là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (Gtel) - một doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục A05 trao Quyết định bổ nhiệm Trung tá Lê Cảnh Duy giữ vị trí Phó TGĐ Gtel vào tháng 2/2024.

Trước đó, ngày 27/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký văn bản về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an.

Sau khi về Bộ Công an, Tổng Công ty đã trình Bộ Công an ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động; có hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng Công ty là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone thành lập vào năm 1993, với tên ban đầu là Công ty Thông tin di động (VMS). Đây cũng là nhà mạng viễn thông di động đầu tiên của Việt Nam. Đến tháng 12/2014, MobiFone được chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Vào tháng 11/2018, MobiFone được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp vào tháng 6/2022, MobiFone có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng.