Bộ Công an kêu gọi nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM ra đầu thú

28-08-2025 - 18:02 PM | Xã hội

Cáo buộc nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM Đào Thị Hương Lan có sai phạm rồi bỏ trốn, Bộ Công an đã kêu gọi bà này ra đầu thú.

Ngày 28-8, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Bị can Đào Thị Hương Lan. Ảnh: Bộ Công an

Trong quá trình điều tra vụ án, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Đào Thị Hương Lan (SN 1960, quê Đồng Tháp cũ, nay là Tiền Giang), nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM.

Căn cứ vào pháp luật, C03 yêu cầu bị can Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Đào Thị Hương Lan không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an, nếu phát hiện bị can Đào Thị Hương Lan đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho C03 biết để phối hợp tiếp nhận.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

