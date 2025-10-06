Bộ Công an thông tin về vụ án trong ‘hệ sinh thái Hoàng Hường’

Cụ thể, tại cuộc họp báo, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, ngày 1/10/2025, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện C01 thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Cùng tội danh nêu trên, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đồng phạm gồm: Nguyễn Hoài Nam – em rể của Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Nguyễn Thị Thoa – trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư K&B; Hoàng Anh Dũng – nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh – em rể Hoàng Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư K&B.

Riêng Nguyễn Thị Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường, bị khởi tố cùng vụ án nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn toàn bộ các quyết định tố tụng nêu trên, đảm bảo việc khởi tố, bắt tạm giam được thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Điều tra mở rộng sai phạm về tài chính – kế toán

Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, quá trình xác minh cho thấy, hệ thống doanh nghiệp do Hoàng Hường điều hành có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, lập chứng từ khống, điều chuyển giá nội bộ giữa các công ty “sân sau” nhằm che giấu doanh thu thực, trốn thuế và hợp thức hóa nguồn tiền.

Các hành vi này gây hậu quả lớn trong quản lý tài chính doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn dấu hiệu của tội trốn thuế và rửa tiền nếu được chứng minh có hành vi hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp qua đầu tư, mua bán bất động sản hoặc chuyển tiền ra nước ngoài.

Hoàng Thị Hường tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh VTV

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời thu thập, giám định chứng cứ kế toán, tài chính, hệ thống sổ sách để xác định mức độ thiệt hại và hành vi phạm tội cụ thể của từng bị can.

Theo hồ sơ, Hoàng Thị Hường là một nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng và nha khoa thẩm mỹ. Bà Hường được biết đến là người sáng lập chuỗi Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile Hà Nội, đồng thời điều hành hàng loạt công ty và nhãn hàng trong “hệ sinh thái Hoàng Hường” chuyên kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Hoàng Hường có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên livestream giới thiệu sản phẩm và phát ngôn gây tranh cãi. Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường từng bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Năm 2023, trong một buổi phát trực tiếp, bà Hường gây bức xúc dư luận khi có lời lẽ xúc phạm người dân Hà Giang, ví món ăn truyền thống mèn mén của người Mông là “cám lợn” và “món ăn giải nghiệp”.

Trước đó, năm 2020, Hoàng Hường cũng từng đăng tải thông tin sai lệch về tình hình mưa lũ tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chính quyền và công tác cứu trợ địa phương.