Bộ Công an vào cuộc điều tra sai phạm dự án trụ sở mới Bộ Ngoại giao

Dự án nghìn tỷ kéo dài hơn một thập kỷ

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03 thông tin về vụ việc. Ảnh: Phạm Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục C03 đang rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở kết luận thanh tra đã được ban hành.

Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao được triển khai tại đường Lê Quang Đạo, Hà Nội, khởi công từ năm 2009, với mục tiêu xây dựng một công trình hiện đại, đồng bộ, phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, đưa vào sử dụng theo kế hoạch. Công trình nhiều thời điểm rơi vào tình trạng thi công cầm chừng, kéo dài, gây lãng phí lớn tài sản công, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và gây bức xúc trong dư luận. Theo kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện, nhiều quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng đã không được chấp hành nghiêm túc.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án nhiều lần được điều chỉnh tăng, từ mức ban đầu hơn 3.400 tỷ đồng lên trên 4.000 tỷ đồng. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư bị xác định chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Sai phạm trong đấu thầu, quản lý dự án

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao mới.

Quá trình triển khai dự án cũng bộc lộ nhiều tồn tại trong công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng. Một số gói thầu được xác định có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu, làm tăng chi phí đầu tư, giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, giám sát dự án bị đánh giá là lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời, dẫn đến tình trạng dự án kéo dài nhiều năm nhưng không phát huy hiệu quả đầu tư, gây lãng phí lớn tài sản nhà nước. Theo Thanh tra Chính phủ, một số cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Ngoại giao và Ban Quản lý dự án đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, dẫn đến thất thoát, lãng phí ngân sách.

Những sai phạm này không chỉ làm đội vốn, chậm tiến độ dự án mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại. Trên cơ sở kết luận thanh tra, vụ việc đã được chuyển sang Bộ Công an để xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (nếu có), xử lý nghiêm theo quy định.

Lãnh đạo Cục C03 cho biết, việc xác minh sai phạm tại dự án trụ sở mới Bộ Ngoại giao nằm trong chủ trương xử lý nghiêm các vụ việc gây thất thoát, lãng phí lớn trong đầu tư công, qua đó siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách.