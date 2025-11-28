Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Xuân Bảo giữ chức Phó Viện trưởng và giao Quyền Viện trưởng Viện Năng lượng.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) Trần Quang Huy đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, theo Quyết định số 3466/QĐ-BCT, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Xuân Bảo, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ giữ chức Phó Viện trưởng và giao Quyền Viện trưởng Viện Năng lượng.

Đồng thời, theo Quyết định số 86-QĐ/ĐUB, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương quyết định chỉ định đồng chí Tô Xuân Bảo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Năng lượng và giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Viện Năng lượng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định điều động ông Nguyễn Phúc Nam đến nhận công tác tại Văn phòng Đảng ủy Bộ để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương.

Quyết định số 3468/QĐ-BCT điều động ông Nguyễn Phúc Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài nhận công tác tại Văn phòng Đảng ủy Bộ để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Trưởng Phòng Phóng viên Báo Công Thương giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Quyết định số 3456/QĐ-BCT bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Trưởng phòng Phóng viên Báo Công Thương giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Phát biểu tại lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, cả ba cán bộ được điều động và bổ nhiệm đều có quá trình đào tạo bài bản, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và được giao phó trọng trách ở thời điểm phù hợp.

Bộ trưởng tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ phát huy năng lực, đoàn kết cùng tập thể, vượt qua thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm , Quyền Viện trưởng Viện Năng lượng Tô Xuân Bảo cam kết sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đề cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; thực thi dân chủ, công khai, minh bạch và xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo.

Ông Tô Xuân Bảo cho biết, Viện Năng lượng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao; mục tiêu là xây dựng Viện ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công Thương và đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.

