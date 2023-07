Bộ Công Thương nêu lý do cho đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần

Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% và trong khung giá, EVN được điều chỉnh tăng giá ở mức tương ứng. Thời gian điều chỉnh giá điện bình quân tối thiểu là 3 tháng/lần, thay vì 6 tháng như hiện nay. Đây là một trong những điểm mới tại dự thảo của Bộ Công thương về việc sửa đổi cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Điểm mới trong đề xuất lần này là nếu giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm giảm giá ở mức tương ứng. Với trường hợp tăng giá, nếu giá bán điện bình quân tăng từ 3% - 5% và trong khung giá, EVN được điều chỉnh tăng giá ở mức tương ứng. Nếu giá điện tăng từ 5% - dưới 10%, và tăng từ 10% trở lên so với mức hiện hành hoặc ngoài khung giá, sẽ do Bộ Công Thương hoặc Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Dự thảo lần này để đảm bảo thu hồi chi phí hợp lý hợp lệ của các khâu trong dây chuyền sản xuất-cung ứng điện và là các chi phí phục vụ trực tiếp cho hoạt động này.

"Quyết định 24 hiện hành đang quy định 6 tháng điều chỉnh một lần. Tuy nhiên, để đảm bảo điều hành giá điện có lộ trình và tránh tăng đột biến thì dự thảo đang đề xuất là 3 tháng điều chỉnh một lần. Nhằm phản ánh sát hơn biến động thông số đầu vào tác động tới chi phí sản xuất kinh doanh điện", bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó trưởng Phòng Giá điện và Phí, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương cho biết.

Tuy nhiên, bà Mai nhấn mạnh mức điều chỉnh giá điện này vẫn cần năm trong khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.