Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương sắp thu về hơn 5.400 tỷ đồng tiền cổ tức từ VEAM

04-11-2025 - 13:54 PM | Doanh nghiệp

Bộ Công Thương sắp thu về hơn 5.400 tỷ đồng tiền cổ tức từ VEAM

VEAM sắp chi khoảng gần 6.189,7 tỷ đồng để trả cổ tức 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 46,5808%, riêng Bộ Công thương dự kiến thu về gần 5.476 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM, MCK: VEA, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, VEAM sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 46,5808%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.658,08 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 19/11/2025, ngày thanh toán dự kiến 19/12/2025.

Với 1.328,8 triệu cổ phiếu VEA đang lưu hành trên thị trường, ước tính VEAM sẽ phải chi khoảng gần 6.189,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Bộ Công Thương sắp thu về hơn 5.400 tỷ đồng tiền cổ tức từ VEAM- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/9/2025, Bộ Công thương đang sở hữu gần 1.175,6 triệu cổ phiếu VEA, tương đương 88,47% vốn điều lệ tại Veam. Ước tính, trong đợt chia cổ tức 2024 lần này của VEAM, Bộ Công thương sẽ thu về gần 5.476 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, VEAM ghi nhận doanh thu thuần gần 1.098,7 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 180,2 tỷ đồng, tăng 21,3%.

Trong kỳ, VEAM còn thu về hơn 252,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Cùng chiều, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng từ 1.500,4 tỷ đồng lên hơn 1.590,4 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận chi phí bán hàng ở mức hơn 22,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,7%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, VEAM báo lãi ròng hơn 1.820,5 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng 9,2% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VEAM mang về doanh thu thuần hơn 3.177,1 tỷ đồng, tăng 6,9% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 5.230,7 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Năm 2025, VEAM lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 6.330,3 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 82,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VEAM tăng 18,1% so với đầu năm, lên mức hơn 32.523,5 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là khoản tiền gửi tại các ngân hàng ghi nhận hơn 19.038,3 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.134,3 tỷ đồng, giảm 12,4% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 122 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn hơn 255,8 tỷ đồng.

Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh 11 năm tù vì gây lãng phí gần 27 tỷ đồng


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh thu quý 3/2025 của một công ty tăng 155 lần nhờ chuyển nhượng dự án tại khu đất vàng 3 mặt tiền ở Hà Nội cho Sun Group, thu về 5.800 tỷ đồng

Doanh thu quý 3/2025 của một công ty tăng 155 lần nhờ chuyển nhượng dự án tại khu đất vàng 3 mặt tiền ở Hà Nội cho Sun Group, thu về 5.800 tỷ đồng Nổi bật

Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng về việc Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỷ

Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng về việc Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỷ Nổi bật

Bộ Tài chính đề xuất chỉ giao DA đường sắt cao tốc Bắc Nam cho một nhà đầu tư, nêu ý kiến về đề xuất có thể được vay vốn lãi suất 0%

Bộ Tài chính đề xuất chỉ giao DA đường sắt cao tốc Bắc Nam cho một nhà đầu tư, nêu ý kiến về đề xuất có thể được vay vốn lãi suất 0%

13:33 , 04/11/2025
Bắt tạm giam giám đốc chi nhánh và một nhân viên vụ sản xuất cà phê giả

Bắt tạm giam giám đốc chi nhánh và một nhân viên vụ sản xuất cà phê giả

13:28 , 04/11/2025
TNG được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên, trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2025

TNG được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên, trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2025

11:07 , 04/11/2025
Cổ phiếu “viên kim cương gia bảo” của ông Nguyễn Đăng Quang vượt đỉnh lịch sử, tăng gần gấp đôi lên 191.000 tỷ đồng sau 3 tháng

Cổ phiếu “viên kim cương gia bảo” của ông Nguyễn Đăng Quang vượt đỉnh lịch sử, tăng gần gấp đôi lên 191.000 tỷ đồng sau 3 tháng

10:43 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên