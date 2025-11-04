Bộ Công Thương sắp thu về hơn 5.400 tỷ đồng tiền cổ tức từ VEAM

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM, MCK: VEA, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, VEAM sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 46,5808%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.658,08 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 19/11/2025, ngày thanh toán dự kiến 19/12/2025.

Với 1.328,8 triệu cổ phiếu VEA đang lưu hành trên thị trường, ước tính VEAM sẽ phải chi khoảng gần 6.189,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/9/2025, Bộ Công thương đang sở hữu gần 1.175,6 triệu cổ phiếu VEA, tương đương 88,47% vốn điều lệ tại Veam. Ước tính, trong đợt chia cổ tức 2024 lần này của VEAM, Bộ Công thương sẽ thu về gần 5.476 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, VEAM ghi nhận doanh thu thuần gần 1.098,7 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 180,2 tỷ đồng, tăng 21,3%.

Trong kỳ, VEAM còn thu về hơn 252,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Cùng chiều, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng từ 1.500,4 tỷ đồng lên hơn 1.590,4 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận chi phí bán hàng ở mức hơn 22,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,7%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, VEAM báo lãi ròng hơn 1.820,5 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng 9,2% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VEAM mang về doanh thu thuần hơn 3.177,1 tỷ đồng, tăng 6,9% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 5.230,7 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Năm 2025, VEAM lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 6.330,3 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 82,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VEAM tăng 18,1% so với đầu năm, lên mức hơn 32.523,5 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là khoản tiền gửi tại các ngân hàng ghi nhận hơn 19.038,3 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.134,3 tỷ đồng, giảm 12,4% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 122 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn hơn 255,8 tỷ đồng.



