Bộ GD&ĐT bác tin 'đóng cửa, giải tán các trường ngoài công lập'

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

Ngày 15/10, Bộ GD&ĐT khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ cũng cho biết đã chuyển danh sách những tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, cuối tháng 9, Bộ GD&ĐT từng bác tin đồn về việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các cụm trường ở phía Bắc. Bộ GD&ĐT cho biết đang phối hợp các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng để hoàn thiện đề án trình Chính phủ xem xét, quyết định.