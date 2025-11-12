"Bộ não" 3.500 tỷ đồng tại siêu dự án 16 tỷ USD sắp hoàn thành, chuẩn bị cho ngày trọng đại sau 3 năm đón Thủ tướng thị sát

Trong không khí khẩn trương "chạy đua nước rút" trên công trường Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành, ngày 11/11, ông Lê Hoàng Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo tiến độ Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Lê Hoàng Minh nhấn mạnh, Dự án thành phần 2 là mắt xích quan trọng trong hệ thống điều hành bay quốc gia, do đó các đơn vị cần tuyệt đối tuân thủ kỷ luật tiến độ, đồng thời bảo đảm an toàn – chất lượng – hiệu quả cao nhất cho toàn bộ công trình.

Hiện nay, tháp không lưu hạng mục trọng điểm của dự án đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu xây dựng, đang trong giai đoạn lắp đặt, hoàn thiện thiết bị bên trong. Các hạng mục phụ trợ như nhà kỹ thuật, nhà VIP, trạm nguồn và cảnh quan khu ATC cũng đang được khẩn trương triển khai. Ban QLDA Long Thành và Công ty Quản lý bay miền Nam đang tích cực phối hợp với các nhà thầu nước ngoài để lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên ngành quản lý bay, bảo đảm sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật dự kiến vào ngày 15/12/2025.

Chủ tịch HĐTV VATM yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong công tác bàn giao, kết nối hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống tuynel và tuyến cáp quang liên kết giữa các đài trạm CNS/MET, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, ổn định và an toàn truyền dẫn dữ liệu khi đưa công trình vào vận hành.

Kết thúc buổi kiểm tra, Chủ tịch Lê Hoàng Minh khẳng định VATM sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tăng cường giám sát và chỉ đạo sát sao để hoàn thành, nghiệm thu và đưa các công trình phục vụ quản lý bay vào vận hành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay kỹ thuật cũng như giai đoạn khai thác thương mại của Cảng HKQT Long Thành.

Trước đó, vào ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng đã có buổi kiểm tra thực địa dự án Cảng HKQT Long Thành. Nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang triển khai các hạng mục hoàn thiện mái, kết cấu thép khu cầu ống lồng, lắp đặt vách kính, ốp lát đá và hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

Đường cất hạ cánh số 1 đã cơ bản hoàn thành, trong khi các gói thầu phụ trợ như hệ thống cung cấp nhiên liệu, nhà để xe, hệ thống quản lý sân bay, nhà ga hàng hóa số 1, đường cất hạ cánh số 2 và giao thông kết nối hiện vượt tiến độ từ 3–6 tháng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu ACV phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đường cất hạ cánh thứ 3 và giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành, đồng thời duy trì giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.