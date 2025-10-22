Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát: Chính thức hoàn thành “Đôi mắt thép”

22-10-2025 - 10:54 AM | Bất động sản

Sau thời gian thi công liên tục với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, hệ thống radar giám sát tại sân bay Long Thành đã chính thức hoàn thành.

Dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát: Chính thức hoàn thành “Đôi mắt thép”- Ảnh 1.

Những ngày qua, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, tuy nhiên, các nhóm kỹ sư vẫn luân phiên làm việc liên tục để hoàn thành xong lắp đặt phần cơ khí, điện tử cho hệ thống radar giám sát sơ/thứ cấp tại Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Hiện các đơn vị đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bay hiệu chuẩn theo quy định trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Được ví như "đôi mắt thép" của sân bay, hệ thống radar giám sát có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu bay. Tại sân bay Long Thành, đây là hạng mục thuộc dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, phối hợp với nhà thầu EASAT Radar Systems Limited triển khai.

"Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành năng lực quản lý bay tiên tiến ngay từ giai đoạn đầu của sân bay Long Thành", đại diện VATM cho biết. Khi hoàn thiện, hệ thống radar này sẽ giúp mở rộng tầm phủ giám sát, nâng cao chất lượng quản lý bay trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh.

Về phía EASAT, đây là nhà sản xuất radar uy tín đến từ Vương quốc Anh, đảm nhiệm vai trò nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị radar giám sát cho dự án. Với kinh nghiệm triển khai hệ thống radar tại nhiều sân bay quốc tế lớn, EASAT mang đến các giải pháp công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn ICAO (Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế), đảm bảo công tác giám sát bay tại Sân bay Long Thành được vận hành với độ chính xác và tin cậy tối đa.

Dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát: Chính thức hoàn thành “Đôi mắt thép”- Ảnh 2.

Được ví như "đôi mắt thép" của sân bay Long Thành, hệ thống radar giám sát có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu bay.

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng).

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước.

Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam Nổi bật

Lớn rất nhanh nhưng nay chỉ còn vài trăm triệu tiền mặt, doanh nghiệp này vẫn muốn mua KDC Đại Nam của chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Lớn rất nhanh nhưng nay chỉ còn vài trăm triệu tiền mặt, doanh nghiệp này vẫn muốn mua KDC Đại Nam của chồng bà Nguyễn Phương Hằng Nổi bật

Bất động sản Mỹ 'có tên' trong danh sách nợ thuế

Bất động sản Mỹ 'có tên' trong danh sách nợ thuế

10:50 , 22/10/2025
Phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị

Phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị

10:49 , 22/10/2025
"Đất vàng" cảng Nhà Rồng: Bước ngoặt tư duy và "làn sóng đồng thuận"

"Đất vàng" cảng Nhà Rồng: Bước ngoặt tư duy và "làn sóng đồng thuận"

10:43 , 22/10/2025
Loạt hạ tầng bước vào giai đoạn tăng tốc, bất động sản khu Đông có chuyển động mới cuối năm

Loạt hạ tầng bước vào giai đoạn tăng tốc, bất động sản khu Đông có chuyển động mới cuối năm

10:42 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên