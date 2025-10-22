Tập đoàn T&T của Bầu Hiển rót hơn 87.000 tỷ đồng vào “cửa ngõ chiến lược miền Trung”, triển khai loạt dự án từ sân bay đến KĐT, sân golf, dự án tâm linh

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T để nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án đang nghiên cứu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cho biết, nhóm dự án bất động sản đang được nghiên cứu và triển khai gồm: Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải có quy mô 13,45ha với tổng mức đầu tư 3.690 tỷ đồng, xây dựng trên địa bàn xã Cửa Việt; Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà (cũ) có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, quy mô 48,96ha;.

Khu đô thị phức hợp, nghỉ dưỡng và sân Golf Cam Lộ được xây dựng trên địa bàn xã Cam Lộ với quy mô khoảng 378,88ha, tổng mức đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng; Tổ hợp Công nghiệp hàng không – Logistics – dịch vụ - thương mại và đô thị sân bay Quảng Trị, nhà đầu tư đề xuất xây dựng với quy mô khoảng 10.800ha.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang được triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư 5.821,073 tỷ đồng và thời gian thực hiện dự án 50 năm.

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.

Nhóm dự án năng lượng gồm: dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 có quy mô công suất 1.500MW, nguồn vốn đầu tư 59.415,52 tỷ đồng; dự án LNG Quảng Trị có tổng mức đầu tư khoảng 58 nghìn tỷ đồng, quy mô công suất 1.500MW; dự án Đường dây 220kV đấu nối nhà máy điện gió Savan 1 từ Lào về Việt Nam, đoạn đi qua lãnh thổ Việt Nam có chiều dài 15km, gồm 45 trụ điện 220kV được đấu nối với Trạm biến áp 220kV Lao Bảo, diện tích sử dụng đất 2,86ha; Nhà máy điện sinh khối Quảng Bình đang được đề xuất đầu tư.

Nhóm dự án tâm linh gồm: Khu di tích lịch sử chiến khu Ba Lòng dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 12,5 tỷ đồng; Nâng cấp, tôn tạo di tích lịch sử "Nơi hi sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà II Long Đại" đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 18/9/2025.

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cũng đã báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện các dự án và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng các dự án và đề xuất được lập hồ sơ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh), với tổng công suất khoảng 1.071,5 MW (gồm 11 dự án điện gió và 3 dự án điện mặt trời).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến nhấn mạnh, đối với các dự án năng lượng, cần tính toán bố trí các khu tái định cư phù hợp, trên cơ sở dự án nào có nhu cầu xây dựng khu tái định cư trước thì bố trí, triển khai xây dựng kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị, đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, các cơ quan liên quan và nhà đầu tư tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Về dự án khu dịch vụ - du lịch Gio Hải, đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xây dựng hạng mục nhà 15 tầng trong quý IV/2025; tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đưa dự án hoạt động trong quý IV/2026; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà (cũ) và dự án Khu đô thị phức hợp, nghỉ dưỡng và sân Golf Cam Lộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trong tháng 10.

Về Dự án Tổ hợp công nghiệp hàng không – logistics – dịch vụ - thương mại và đô thị sân bay Quảng Trị, đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T có văn bản đề xuất chính thức để điều chỉnh quy hoạch cho dự án.

Đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị, các nhà thầu thi công bổ sung mũi thi công, tăng cường huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục công trình, đặc biệt là các hạng mục có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.