Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Tại buổi lễ, bà Trần Thu Huyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 3339/QĐ-NHNN ngày 30/9/2025 về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch NHNN kể từ ngày 1/10/2025. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Anh Tuấn là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.



Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Anh Tuấn

Thay mặt Thống đốc NHNN, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà trao Quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch NHNN.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, tân Giám đốc Sở Giao dịch NHNN Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng. Ông Nguyễn Anh Tuấn đã thể hiện được phẩm chất, năng lực và được Ban lãnh đạo NHNN đánh giá cao trong quá trình công tác.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động của Sở Giao dịch trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, trong thời gian tới còn những nhiệm vụ nặng nề và khối lượng công việc nhiều, do đó Phó Thống đốc đề nghị tân Giám đốc Sở Giao dịch cùng toàn bộ tập thể cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác chuyên môn, sắp xếp hiệu quả tổ chức bộ máy. Qua đó, triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Ban lãnh đạo NHNN giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN đã tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Giao dịch NHNN. Ông Tuấn hy vọng với kinh nghiệm công tác được tích lũy trong nhiều năm sẽ đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, cũng như đáp ứng được kỳ vọng của Ban lãnh đạo NHNN. Tân Giám đốc Sở Giao dịch Nguyễn Anh Tuấn hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.