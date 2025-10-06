Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

06-10-2025 - 06:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 3/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch NHNN. Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà dự Hội nghị, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, bà Trần Thu Huyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 3339/QĐ-NHNN ngày 30/9/2025 về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch NHNN kể từ ngày 1/10/2025. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Anh Tuấn là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 1.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Anh Tuấn

Thay mặt Thống đốc NHNN, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà trao Quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch NHNN.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, tân Giám đốc Sở Giao dịch NHNN Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng. Ông Nguyễn Anh Tuấn đã thể hiện được phẩm chất, năng lực và được Ban lãnh đạo NHNN đánh giá cao trong quá trình công tác.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động của Sở Giao dịch trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, trong thời gian tới còn những nhiệm vụ nặng nề và khối lượng công việc nhiều, do đó Phó Thống đốc đề nghị tân Giám đốc Sở Giao dịch cùng toàn bộ tập thể cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác chuyên môn, sắp xếp hiệu quả tổ chức bộ máy. Qua đó, triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Ban lãnh đạo NHNN giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN đã tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Giao dịch NHNN. Ông Tuấn hy vọng với kinh nghiệm công tác được tích lũy trong nhiều năm sẽ đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, cũng như đáp ứng được kỳ vọng của Ban lãnh đạo NHNN. Tân Giám đốc Sở Giao dịch Nguyễn Anh Tuấn hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo PV

Thị trường tài chính tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới về cấp phép thí điểm sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum… ở Việt Nam

Thông tin mới về cấp phép thí điểm sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum… ở Việt Nam Nổi bật

Tuần tới, ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán sẽ chốt quyền trả cổ tức tiền mặt

Tuần tới, ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán sẽ chốt quyền trả cổ tức tiền mặt Nổi bật

Chuyên gia dự báo: Đà tăng của giá vàng sẽ tạm dừng, nhưng chưa đến lúc điều chỉnh sâu

Chuyên gia dự báo: Đà tăng của giá vàng sẽ tạm dừng, nhưng chưa đến lúc điều chỉnh sâu

18:31 , 05/10/2025
Giám đốc Công an tỉnh được xử phạt đến 100 triệu đồng với vi phạm về bán bảo hiểm

Giám đốc Công an tỉnh được xử phạt đến 100 triệu đồng với vi phạm về bán bảo hiểm

13:15 , 05/10/2025
Vàng thế giới gần 3.900 USD/ounce: Nhà đầu tư cần làm gì trong tuần tới?

Vàng thế giới gần 3.900 USD/ounce: Nhà đầu tư cần làm gì trong tuần tới?

12:43 , 05/10/2025
ACB được vinh danh Giải pháp tín dụng Sáng tạo tại Better Choice Awards 2025 với chương trình ‘Ngôi Nhà Đầu Tiên’

ACB được vinh danh Giải pháp tín dụng Sáng tạo tại Better Choice Awards 2025 với chương trình ‘Ngôi Nhà Đầu Tiên’

09:59 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên