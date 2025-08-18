Bộ Nội vụ đề xuất công thức 'chấm điểm' KPI với công chức lãnh đạo, quản lý

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức.

Theo cơ quan soạn thảo, đánh giá công chức căn cứ vào các tiêu chí đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sản phẩm/công việc của từng vị trí việc làm mà công chức đảm nhận.

Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm theo dõi, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ một cách khách quan, đúng với kết quả đạt được làm căn cứ bố trí, sử dụng, đãi ngộ, sàng lọc đội ngũ công chức, góp phần cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo; phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển đất nước.

Bộ Nội vụ đề xuất công thức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo KPI.

Dự thảo nêu rõ, KPI là chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, được xác định dựa trên sản phẩm/công việc hoặc định mức sản phẩm/công việc gắn với vị trí việc làm, phản ánh hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo số lượng, chất lượng và tiến độ.

Đáng chú ý, dự thảo dành 1 điều quy định về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo dự thảo, nhiệm vụ của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tùy theo vị trí đảm nhận gồm nhiệm vụ được giao trực tiếp thực hiện; nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giải quyết vướng mắc trong phạm vi chức năng; nhiệm vụ liên quan đến sản phẩm/công việc và công chức trong đơn vị được giao phụ trách.

Về công thức tính điểm KPI với lãnh đạo, quản lý, theo dự thảo gồm 6 tiêu chí.

Trong đó, 3 tiêu chí về số lượng, chất lượng và tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm. Hoặc công việc hoàn thành so với nhiệm vụ được giao hay định mức theo vị trí việc làm, đã được quy đổi về đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn.

Tiêu chí thứ tư là kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực được giao phụ trách.

Trường hợp 100% công chức thuộc thẩm quyền quản lý, phụ trách xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 100%.

Trường hợp có công chức thuộc quyền quản lý, phụ trách bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 50%.

Tiêu chí thứ năm là khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trường hợp đơn vị hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, có sáng kiến hoặc giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 100%.

Trường hợp trong kỳ đánh giá có tồn tại, hạn chế, chậm trễ kéo dài trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác được giao thì được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 50%.

Tiêu chí thứ sáu là năng lực tập hợp, đoàn kết công chức thuộc phạm vi quản lý.

Trường hợp đơn vị duy trì được môi trường làm việc đoàn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cá nhân, bộ phận được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 100%.

Trường hợp trong kỳ đánh giá không phát sinh phản ánh, khiếu nại, kiến nghị về mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ kéo dài được tính đạt điểm tỉ lệ bằng 50%.

Bộ Nội vụ quy định, kết quả các tiêu chí theo dõi, đánh giá công chức hằng tháng được xác định bằng tổng điểm tiêu chí chung và điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức. Trong đó, điểm theo tiêu chí chung chiếm 30% tổng số điểm, điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm 70% tổng số điểm.

Cách tính 4 mức xếp loại chất lượng công chức

Bộ Nội vụ đề xuất công chức được xếp loại chất lượng căn cứ vào kết quả theo dõi, đánh giá hằng tháng, hằng quý theo 4 mức.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Công chức có kết quả theo dõi, đánh giá từ 90 điểm trở lên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Công chức có kết quả theo dõi, đánh giá từ 70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ: Công chức có kết quả theo dõi, đánh giá từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Không hoàn thành nhiệm vụ: Công chức thuộc một trong các trường hợp:

Có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm.

Bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên trong năm đánh giá.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật (đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).