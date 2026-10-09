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Bộ Quốc phòng Ukraine cần thêm bao nhiêu tiền cho chi tiêu quân sự năm 2027?

| | Tài chính quốc tế

Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã nêu số tiền mà bộ này cần có thêm, để chi tiêu cho hoạt động quân sự trong năm 2027.

Bộ Quốc phòng Ukraine cần thêm bao nhiêu tiền cho chi tiêu quân sự năm 2027?- Ảnh 1.

Thủ đô Kiev của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã yêu cầu khoảng 175 tỷ USD cho chi tiêu quân sự năm 2027, nhưng dự thảo ngân sách nước này chỉ phân bổ 108,3 tỷ USD cho mục đích này, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine.

Như vậy, Bộ Quốc phòng phải cần thêm 67 tỷ USD nữa từ các nhà tài trợ phương Tây để trang trải riêng cho phần chi tiêu quân sự.

Doanh thu nội địa của Ukraine chỉ đạt 71,7 tỷ USD, và ngay cả khi tính cả thu nhập từ trái phiếu cho vay trong nước, tư nhân hóa và trợ cấp, con số này cũng chỉ lên tới 82,9 tỷ USD.

Do đó, số tiền mà Bộ Quốc phòng Ukraine yêu cầu cao hơn gấp đôi tổng doanh thu của đất nước.

Chi trả lương cho binh sĩ chỉ chiếm 25 tỷ USD, phần còn lại được dành cho việc mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự.

GDP của Ukraine năm 2027 được dự báo vào khoảng 255 tỷ USD.

Nhưng ngay cả trong trường hợp này, khoản tài trợ mà Bộ Quốc phòng Ukraine yêu cầu cũng sẽ lên tới khoảng 66% GDP của đất nước.

Ngay cả sau khi chi tiêu quốc phòng được giới hạn ở mức 108,3 tỷ USD, ngân sách của Ukraine vẫn thâm hụt.

Tổng chi tiêu, tính cả tiền trả nợ nhà nước và cho vay trong nước, sẽ lên tới 179 tỷ USD. Do đó, thâm hụt thực tế mà Ukraine dự định bù đắp thông qua viện trợ của phương Tây là 96 tỷ USD, tương đương 37% GDP.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

giaoducthoidai.vn

Từ Khóa:
Ukraine

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