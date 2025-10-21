Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỏ ra 3,4 tỷ đồng, bạn sẽ nằm trong 0,000000915% dân số thế giới sở hữu chiếc Range Rover bản đặc biệt này tại Việt Nam

21-10-2025 - 21:50 PM | Lifestyle

Số lượng xe Range Rover LWB Autobiography Black Edition như trong bài viết là rất hiếm không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới.

Một chiếc Land Rover Range Rover LWB Autobiography Black Edition đời 2015, đăng ký lần đầu 2016 đang được rao bán trên thị trường xe đã qua sử dụng. Theo người bán, xe đã lăn bánh hơn 80.000 km và mới trải qua 1 đời chủ. Mức giá "sang tay" là gần 3,4 tỷ đồng.

Đây không phải một chiếc Range Rover LWB thông thường, mà xe thuộc bản Black Edition, được giới thiệu vào năm 2014 với số lượng giới hạn chỉ 100 chiếc dành cho thị trường Mỹ. Trong tổng số, có 75 chiếc màu đen và 25 chiếc màu trắng.

Tính trên quy mô dân số thế giới năm 2025 (khoảng 8,2 tỷ người), sở hữu một chiếc Range Rover LWB Autobiography Black Edition đồng nghĩa bạn thuộc vào 0,000000915% dân số – tức là chưa đến một phần triệu phần trăm người có được mẫu SUV này.

Điểm khác biệt của chiếc Range Rover LWB tiêu chuẩn và bản Black Edition nằm ở bộ mâm 7 chấu kép mạ chrome, logo chữ "L" bên hông, logo "Autobiography" sau đuôi có nền đen và cặp đèn hậu màu trắng (khi không phát sáng) thay cho màu đỏ thường thấy. Cảm quan tình trạng của xe vẫn ở mức ổn, lớp sơn đen vẫn bóng bẩy sau khoảng 10 năm xuất xưởng. Vì là bản kéo dài nên chiều dài cơ sở của xe tăng thêm 140 mm so với Range Rover tiêu chuẩn.

Bên trong nội thất, chiếc Range Rover LWB Black Edition 2015 được rao bán dùng tông màu đen chủ đạo. Ảnh chụp cho thấy chất lượng ở mức ổn, da ghế khá căng, không nhiều vết nhăn sau 80.000km. Có chăng phần da đã bị nhẵn bóng do sử dụng nhiều, nhưng đây là điều khó tránh khỏi.

Vì là phiên bản cao cấp nhất tại thời điểm ra mắt nên cabin xe có những trang bị nổi bật gồm hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng kết hợp tính năng sưởi, màn hình trung tâm 8 inch có thể hiển thị 2 nội dung riêng biệt và thay đổi theo góc nhìn của ghế lái hoặc ghế phụ, cần số núm xoay, dàn loa Meridian... Hàng ghế sau dạng độc lập, có bệ tỳ tay cố định và đủ tiện nghi như chỉnh điện đa hướng, màn hình giải trí, bàn làm việc, ghế sưởi ấm/làm mát và cả massage...

Range Rover LWB Black Edition sử dụng động cơ siêu nạp V8, dung tích 5.0L, công suất cực đại 503 mã lực và 625 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Vì thuộc thương hiệu Land Rover nên mẫu xe này được thừa hưởng khả năng off-road ấn tượng với hệ thống Terrain Responde.

Theo Hoàng Dũng

