Bộ Tài chính làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) về vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế

Ngày 15/9, tại trụ sở Bộ, Bộ Tài chính có buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam; phát triển thị trường trái phiếu xanh và tài chính hạ tầng bền vững…

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn doanh nghiệp Hồng Kông có bà Mary Huen, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông (HKAB); ông Eddie Yue, Tổng Giám đốc Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA); ông Anthony Lam, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hồng Kông (FHKI) và Lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp, công ty và tổ chức ngân hàng tại Hồng Kông đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính.

Về phía Đoàn Bộ Tài chính có ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Các định chế tài chính, Vụ Phát triển hạ tầng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại cho biết, Bộ Tài chính đánh giá cao vị trí và vai trò của Liên đoàn Công nghiệp Hồng Kông, tổ chức tập hợp hơn 2000 doanh nghiệp công nghiệp - sản xuất - dịch vụ, có sức lan tỏa mạnh và Hiệp hội Ngân hàng Hồng Công, nơi quy tụ các định chế tài chính hàng đầu khu vực.

Bộ Tài chính hoan nghênh việc Liên đoàn Công nghiệp Hồng Kông và Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong việc thúc đẩy đầu tư, thương mại Hồng Kông - Việt Nam nói chung, hợp tác trong lĩnh vực tài chính với Việt Nam nói riêng về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, phát triển thị trường trái phiếu xanh, thúc đẩy đầu tư giữa hai nước, phát triển tài chính hạ tầng bền vững, hiện đại hóa tài chính, đổi mới công nghệ tài chính.

“Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi, trong đó có việc cải cách thể chế, để thúc đẩy các nội dung hợp tác thực chất và thu hút vốn đầu tư chất lượng cao từ các đối tác nói chung, trong đó có Hồng Kông, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, để thúc đẩy hợp tác giữa hai Bên trong các lĩnh vực nêu trên” , ông Nguyễn Ngọc Anh cho biết.

Bà Mary Huen, Chủ tịch Hiệp hội HKAB cho biết, mục tiêu chính của chuyến công tác là tìm hiểu về cơ hội hợp tác cho FHKI và HKAB, qua đó tăng cường sự tham gia của Hồng Kông vào nền kinh tế đang phát triển năng động của Việt Nam, đồng thời tận dụng tiềm năng đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Đoàn mong muốn hợp tác cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả khu vực công nghiệp và dịch vụ, nhằm tối đa hóa lợi ích cho các hội viên của FHKI và HKAB; tìm hiểu vai trò tiên phong của Việt Nam trong hiện đại hóa tài chính, thị trường trái phiếu xanh và tài chính hạ tầng bền vững…

Tại buổi làm việc, hai Bên đã cùng nhau trao đổi về việc xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam. Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài đã có trao đổi chi tiết về nội dung này và đề nghị phía Hồng Kông hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức tài chính Hồng Kông đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Về phía Hồng Kông, ông Eddie Yue, Tổng Giám đốc HKMA cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của Hồng Kông trong vai trò là trung tâm tài chính quốc tế và cùng thảo luận các lĩnh vực có thể hợp tác với Việt Nam.

Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài cũng thông tin về tình hình và triển vọng đầu tư giữa Việt Nam - Hồng Kông, cũng như các vấn đề liên quan đến hiện đại hóa và đổi mới công nghệ tài chính; trao đổi về sáng kiến hợp tác tổ chức Diễn đàn Fintech của Đoàn Hồng Kông.

Ông Eddie Yue, Tổng Giám đốc HKMA và ông Anthony Lam, Chủ tịch FHKI đề xuất hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam trong lĩnh vực Fintech, bao gồm sáng kiến tổ chức Diễn đàn Fintech nhằm thúc đẩy đổi mới và tài chính số.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Các định chế tài chính đã thông tin các chính sách của Việt Nam về thị trường trái phiếu xanh và tài chính hạ tầng bền vững. Trao đổi về vấn đề, ông Anthony Lam, Chủ tịch FHKI đã chia sẻ các kinh nghiệm về phát triển thị trường trái phiếu xanh của Hồng Kông và đề xuất triển vọng hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực này.

Phát biểu kết thúc, ông Nguyễn Ngọc Anh cho biết, buổi làm việc hôm nay đã cho thấy sự quan tâm và quyết tâm hợp tác của cả hai Bên trong nhiều lĩnh vực then chốt. Các nội dung trao đổi từ Trung tâm Tài chính quốc tế, trái phiếu xanh, hợp tác đầu tư, tài chính hạ tầng, đổi mới sáng tạo, cho đến công nghệ tài chính và diễn đàn Fintech, đều là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam và Hồng Kông.

Những chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất hợp tác của phía Hồng Kông sẽ là nguồn tham khảo quý báu để Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính hai Bên cùng phát triến. Đồng thời thể hiện tin tưởng, với tinh thần hợp tác cởi mở và thực chất, mối quan hệ hợp tác tài chính - kinh tế giữa Việt Nam và Hồng Kông sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế của mỗi bên.