Bộ Tài chính lên tiếng việc nộp thuế nhà đất bị sai số tiền

02-01-2026 - 14:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cử tri Hà Nội phản ánh tới Bộ Tài chính, phần mềm nộp thuế nhà đất thường xuyên bị nghẽn mạng hoặc lỗi truy cập vào giờ cao điểm; nhiều lần kiến nghị trực tiếp với cơ quan thuế nhưng chưa được xử lý triệt để. Nhiều trường hợp nộp thuế nhưng hệ thống chưa ghi nhận kịp thời, sai thông tin về số tiền nộp.

Theo phản ánh của cử tri Hà Nội, phần mềm nộp thuế nhà đất còn tồn tại nhiều hạn chế như: Giao diện khó sử dụng, thao tác phức tạp; thường xuyên bị nghẽn mạng hoặc lỗi truy cập vào giờ cao điểm; thông tin cập nhật chậm, nhiều trường hợp người dân đã nộp thuế nhưng hệ thống chưa ghi nhận kịp thời, gây khó khăn trong việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, hệ thống còn gặp tình trạng sai thông tin về số tiền nộp, nội dung nộp thuế, người nộp thuế. Cử tri Hà Nội cho biết đã nhiều lần kiến nghị trực tiếp với cơ quan thuế nhưng chưa được xử lý triệt để; đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế sớm nâng cấp hệ thống phần mềm, cải thiện tốc độ truy cập, bổ sung hướng dẫn trực tuyến dễ hiểu và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để tạo thuận lợi cho người dân.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025, hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan thuế phải đồng thời thực hiện nhiều nội dung nâng cấp, dẫn đến phát sinh một số vướng mắc kỹ thuật như cử tri đã nêu.

Ngành thuế tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tối ưu giao diện và quy trình thao tác trên ứng dụng eTax Mobile.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp rà soát, đánh giá toàn diện và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vận hành hệ thống. Trong đó tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tối ưu giao diện và quy trình thao tác trên ứng dụng eTax Mobile và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về nhà đất.

Bên cạnh đó, hệ thống đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế đã được thiết lập nhằm tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng.

Sau khi thực hiện các giải pháp nâng cấp và tối ưu hóa, đến nay hệ thống nộp thuế điện tử đã cơ bản hoạt động ổn định, tốc độ truy cập được cải thiện rõ rệt, số lượng phản ánh về lỗi kỹ thuật giảm đáng kể.

Cùng với đó, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trong đó có Thuế TP. Hà Nội triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người nộp thuế sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử . Công chức thuế trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu và nộp các khoản thuế.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và chức năng nộp thuế điện tử; tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ.

Theo Việt Linh

Báo Tiền Phong

