Bộ Tài chính thông tin về việc cấp phép dịch vụ tài sản mã hoá

Tại Họp báo thường kỳ Bộ Tài chính quý III/2025 diễn ra chiều 3/10, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, ngày 9/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05 về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Việc thí điểm được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hoá.

Trên cơ sở đó, UBCKNN đang xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, bao gồm tiêu chí, quy trình và điều kiện cấp phép. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, UBCKNN chưa nhận được hồ sơ đăng ký chính thức nào từ các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Thông tin về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau khi Nghị quyết 05 được ban hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm nhiều nhiệm vụ liên quan đến khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu nộp thuế, chế độ kế toán,.... Kế hoạch này đã được phân công cụ thể cho từng đơn vị chức năng để triển khai.

"Đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đăng ký chính thức. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã bày tỏ quan tâm và có trao đổi kỹ thuật bước đầu với cơ quan quản lý để nắm bắt yêu cầu, điều kiện một cách chính xác nhất, từ đó chuẩn bị và sớm đưa ra đề xuất chính thức. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để sớm ban hành các quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đề xuất chính thức" , Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.