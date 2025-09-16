Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh

Sáng ngày 16/9/2025 (giờ địa phương), Bộ tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Luân Đôn – Thủ đô của Vương quốc Anh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBCKNN (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương và diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và quốc tế.

Việt Nam - điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết những năm qua, Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, khi chủ động tận dụng thời cơ, thích ứng nhanh, linh hoạt, để duy trì tăng trưởng cao và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.

Theo Bộ trưởng, tình hình kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 tiếp tục cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, trong 8 tháng năm 2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 15,40 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua. Trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới trong 8 tháng đầu năm, Vương quốc Anh hiện là đối tác Chiến lược, nhà đầu tư quan trọng và cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Cùng với sự tăng trưởng của dòng vốn FDI, Bộ trưởng đánh giá dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) của Việt Nam cũng cho thấy nhiều bước tiến mạnh mẽ và hứa hẹn nhiều tiềm năng khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang phát triển ấn tượng. Tổng quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu đã đạt 103,75% GDP ước tính năm 2024. Việt Nam có 1.600 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó có 7 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 10 tỷ USD, 61 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 1 tỷ USD.

Tính đến tháng 8 năm 2025, VN-Index đã tăng 33% so với cuối năm trước, trở thành một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Chứng khoán Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD mỗi ngày. Số lượng tài khoản chứng khoán đã đạt hơn 10 triệu, tương đương 10% dân số, vượt mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam ngày càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiệm cận tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế, bảo đảm sự phát triển an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán. Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều cải cách đã được triển khai để tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài; Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến đầu tư để trực tiếp đối thoại với cộng đồng tài chính toàn cầu tại các trung tâm tài chính lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biển tại Hội nghị

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và tài chính xanh, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm triển khai những chiến lược cải cách toàn diện, mạnh mẽ để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó tập trung vào 4 đột phá chiến lược: đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) có chất lượng cao, hướng đến chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng; đồng thời thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.

“Ở Việt Nam, các chính sách luôn hướng tới sự minh bạch, công bằng; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện với mục tiêu “đôi bên cùng có lợi”, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi công bằng cho nhà đầu tư, để Việt Nam là điểm đến đầu tư dài hạn, bền vững.” Bộ trưởng khẳng cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và Bộ Tài chính với cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh – một đối tác chiến lược, đồng hành trong nhiều lĩnh vực trọng yếu và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính của Vương quốc Anh nói riêng và khu vực châu Âu, toàn cầu nói chung, tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển công nghệ và tài chính xanh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu về tiềm năng thị trường Việt Nam với những thành tựu phát triển kinh tế ổn định và những chính sách ưu đãi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và thị trường chứng khoán Việt Nam với góc nhìn từ cơ quan quản lý cũng như là các thành viên thị trường.

Đồng thời, Hội nghị cũng tạo cơ hội để đối thoại, trao đổi và tiếp nhận những thông tin từ nhà đầu tư quốc tế để hiểu rõ hơn những băn khăn, vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng từ phía các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư.

Thành công của hội nghị hôm nay mở ra một tầm nhìn hợp tác dài hạn, bền vững giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. Sau hội nghị này, đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ song phương của các doanh nghiệp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và hy vọng sẽ có nhiều dự án đầu tư mới được triển khai, góp phần đưa quan hệ kinh tế - tài chính giữa hai quốc gia phát triển lên một tầm cao mới.