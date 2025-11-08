Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỏ thuế khoán, hàng hóa nào được chấp nhận không hóa đơn?

08-11-2025 - 16:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hộ kinh doanh đang băn khoăn bên bán hàng không có hóa đơn phải khai thuế ra sao khi bỏ thuế khoán vào năm 2026.

Hộ kinh doanh ở TP HCM. Ảnh: Tấn Thạnh

Ông Lê Thành Ngân, chủ một hộ kinh doanh tại TP HCM, cho biết mỗi ngày, hộ mua hàng trăm kg trái cây từ nhiều nông dân, không có hóa đơn đầu vào và chưa biết cách thức chứng minh nguồn gốc số hàng hóa này.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết theo quy định, đối với các loại hàng hóa không hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh có thể lập bảng kê nhưng chỉ được áp dụng cho một số đối tượng và các mặt hàng cụ thể.

Ví dụ, hộ kinh doanh có thể lập bảng kê để chứng minh nguồn gốc các sản phẩm nông lâm, thủy sản mua từ người sản xuất trực tiếp (không qua trung gian), hoặc hàng hóa mua từ cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ có doanh thu không vượt ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT - hiện nay doanh thu dưới 100 triệu đồng là ngưỡng doanh thu không chịu thuế GTGT).

Liên quan đến các chứng từ đầu vào, ông Đồng Minh Hồng, Giám đốc Công ty Dịch vụ kế toán thuế DVL l, cho biết bảng kê hàng hóa và hóa đơn đầu vào là cơ sở để hộ kinh doanh chứng minh với cơ quan chức năng nguồn gốc hàng hóa không phải hàng gian, hàng giả.

Đồng thời, các chứng từ này còn thể hiện tính hợp lý giữa hàng tồn kho so với doanh thu. Vì nếu số lượng, giá trị hàng tồn kho quá lớn so với doanh thu bán hàng, cơ quan thuế có thể hoài nghi hộ kinh doanh kê khai thiếu trung thực. Khi đó, ngành thuế có thể tiến hành truy vết để xác định doanh thu thực, ảnh hưởng đến uy tín của hộ kinh doanh.

"Riêng hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bằng lợi nhuận nhân với thuế suất 17%, trong đó lợi nhuận sẽ bằng doanh thu trừ cho các chi phí hợp lý. Tuy nhiên, chưa có quy định nào cho phép hộ kinh doanh đưa bảng kê hàng hóa vào chi phí giống như doanh nghiệp hiện nay. Vì thế, để công bằng về nghĩa vụ thuế, trong thời gian tới, nhà nước cần có quy định nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ/năm được khấu trừ bảng kê hàng hóa vào chi phí khi tính thuế TNCN" - ông Hồng phân tích và kiến nghị.

Theo Thy Thơ

Người lao động

