Rời bỏ bất động sản thủ đô khi giá chững lại, nhà giàu Hà Nội mang tiền đổ vào nhà đất phía Nam

Chưa bao giờ thị trường bất động sản Phía Nam lại trở thành tâm điểm hút vốn các nhà đầu tư Hà Nội mạnh mẽ như hiện nay. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, gần 50% nhà đầu tư Hà Nội đang quan tâm đến bất động sản TP.HCM, trong đó có 20% sẵn sàng xuống tiền ngay.

Một trong những nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư Hà Nội dịch chuyển dòng tiền vào khu vực phía Nam là chênh lệch giá. “Lần đầu tiên sau gần 10 năm, thị trường chung cư Hà Nội bắt đầu vượt lên thị trường TP HCM.

Thông thường, thị trường chung cư Hà Nội lúc nào cũng thấp hơn TP HCM khoảng 30%. Cho đến thời điểm tháng 5/2024, giá chung cư Hà Nội bất ngờ vượt lên và vượt lên rất nhanh, tăng hơn 20% so với TP HCM. Và xu hướng này vẫn đang tiếp tục diễn ra", ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn khẳng định

Giá căn hộ chung cư Hà Nội ở ngưỡng cao, khiến biên lợi nhuận đầu tư không còn hấp dẫn. Chi phí đầu tư lớn trong khi khả năng tăng giá hạn chế khiến nhiều nhà đầu tư lướt sóng rút lui. Trong khi đó, bất động sản phía Nam vẫn thu hút dòng tiền nhờ tốc độ tăng giá cao hơn và tiềm năng mở rộng mạnh mẽ.

Các khu vực vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ giá hợp lý và khả năng sinh lời tốt. Sự dịch chuyển dòng vốn này cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm những thị trường có biên lợi nhuận tốt hơn thay vì bám trụ tại Hà Nội khi giá bất động sản đã chững lại.

Không chỉ vậy, nhiều nhà đầu tư miền Bắc đang dần thay đổi quan điểm từ đầu tư lướt sóng sang chiến lược dài hạn hơn. Nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến dòng tiền bền vững từ việc cho thuê hoặc nắm giữ tài sản trong chu kỳ dài để hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng. Các khu vực như Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai… trở thành điểm đến hấp dẫn, nhờ giá thành hợp lý và tiềm năng tăng giá tốt khi các dự án giao thông lớn được hoàn thiện.

Với sự chuyển hướng đầu tư vào bất động sản TP. HCM, các nhà đầu tư miền Bắc đặc biệt quan tâm đến một số phân khúc bất động sản nhất định. Theo batdongsan.com.vn, các loại hình bất động sản được người tiêu dùng Hà Nội quan tâm nhất trong xu hướng Nam tiến là chung cư với 75% người tiêu dùng Hà Nội lựa chọn loại hình này khi Nam tiến. Kế đó là nhà phố/shophouse với 53%, đất nền 53%, nhà riêng/nhà thổ cư 39%, biệt thự 29%, bất động sản nghỉ dưỡng 28%.

Thực tế cho thấy, căn hộ cho thuê ở khu vực trung tâm, gần các tuyến metro hoặc các khu công nghiệp. Bên cạnh khu vực trung tâm, bất động sản tại các vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai, Long An đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư.

Lý do chính là mức giá vẫn còn "mềm" so với nội đô, nhưng tiềm năng tăng giá lại rất cao nhờ hạ tầng giao thông liên tục được nâng cấp. Các dự án đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cùng sự phát triển của các khu công nghiệp và đô thị vệ tinh, đang tạo ra sức hút lớn cho bất động sản vùng ven.

Bằng chứng là các giao dịch tại nhiều dự án có mức giá từ 26-35 triệu đồng như dự án chung cư Benhill (Dĩ An, Bình Dương), Thuận an - Bình Dương (Thuận An, Bình Dương)…ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên đến 80-90%, trong đó có bóng dáng của nhiều nhà đầu tư phía Bắc. Hay tại dự án The Privé (Thủ Đức, TPHCM) dù mới nhận booking nhưng lượng quan tâm từ nhà đầu tư phía Bắc khá lớn.

Không chỉ chung cư, nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội với số vốn trên 3 tỷ đã bắt đầu dịch chuyển dòng vốn vào phân khúc thấp tầng tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An để đón đầu cơ hội tăng giá khi các khu vực này ngày càng trở thành trung tâm kinh tế mới. Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở tại vùng ven cũng đang tăng mạnh nhờ làn sóng giãn dân từ TP.HCM và sự phát triển của các khu đô thị, khu công nghiệp lớn.

Cụ thể, dự án nhà phố thương mại Bcons Uni Valley tại Dĩ An với mức giá 8-10 tỷ đồng/căn với mức đầu tư từ 3 tỷ đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư phía Bắc. Theo tiết lộ của đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc, hơn 50% lượng khách đặt chỗ, quan tâm đến dự án là người Hà Nội.

“Nhờ tiềm năng kinh doanh vượt trội khi gần Làng Đại học Quốc gia TP.HCM và chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt như vốn ban đầu 2,4 tỷ đồng, vay 65% lãi suất 0% trong 18 tháng, và cam kết lợi nhuận 528 triệu đồng trong 2 năm đã hút nhà đầu tư phía Bắc dồn tiền về đây”, ông Vũ Cương Quyết – Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho biết thêm.

Cũng theo ông Quyết: “Sức cầu của thị trường bất động sản phía Nam đang được đẩy bởi các nhà đầu tư đến từ miền Bắc. Nhiều dự án căn hộ, nhà phố và đất nền mở bán đầu năm nay ở TP HCM, Bình Dương, Long An đang ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên đến 80-90% trong các đợt ra hàng cho thấy sức mua đang phục hồi”.

Không chỉ các nhà đầu tư riêng lẻ, thời gian qua thị trường chứng kiến hàng loạt “ông lớn” bất động sản cũng Nam Tiến. Có thể kể đến Vingroup liên tiếp khởi công loạt siêu dự án Cần Giờ, Long An…SunGroup cũng góp mặt tại Bà Rịa – Vũng Tàu và sắp tới là khu Bình Quới – Thanh Đa (TPHCM), Long An, Bình Dương. Cùng với các chủ đầu tư lớn là sự theo chân của các sàn như Đất Xanh Miền Bắc và hàng loạt sàn bé cũng bắt đầu Nam tiến.

Có thể thấy, với mức giá hợp lý, tiềm năng tăng trưởng cao và lợi thế từ sự phát triển hạ tầng, bất động sản TP.HCM tại vùng ven không chỉ là lựa chọn hấp dẫn cho những nhà đầu tư dài hạn mà còn phù hợp với những người có vốn vừa phải muốn tham gia thị trường.

Sự chuyển dịch dòng vốn từ bất động sản Hà Nội vào các khu vực này đang phản ánh rõ xu hướng đầu tư linh hoạt, khi các nhà đầu tư không còn bó hẹp trong một thị trường mà sẵn sàng mở rộng để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn.