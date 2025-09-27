Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đột ngột triệu tập khoảng 800 tướng lĩnh không rõ lý do, ông Trump nói gì?

27-09-2025 - 08:00 AM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth đã ra lệnh triệu tập hàng trăm tướng lĩnh, đô đốc Mỹ trong một cuộc họp khẩn hiếm hoi.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh cho hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc quân đội Mỹ tập trung đột xuất và không có lý do chính thức, tại một căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Virginia vào tuần tới.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao ông Hegseth lại ra lệnh cho các tướng lĩnh và đô đốc họp tại Virginia đột xuất hay chương trình nghị sự của cuộc họp sẽ như thế nào.

Có khoảng 800 tướng lĩnh và đô đốc trong quân đội Mỹ, và trong một số trường hợp, các quan chức cấp cao này có thể chỉ huy hàng nghìn binh sĩ, kể cả ở các địa điểm nhạy cảm ở nước ngoài.

Hầu hết đều có lịch trình chi tiết được lên lịch trước nhiều tuần.

Hôm thứ Năm, ông Trump bày tỏ sự lạc quan về cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng, mô tả đây là một ý tưởng hay.

"Tôi rất thích. Tôi nghĩ thật tuyệt", Tổng thống Mỹ nói.

Ông cũng dường như hạ thấp lo ngại rằng sự kiện này có thể khiến các nhà lãnh đạo quân sự rời khỏi các vị trí quan trọng đối với an ninh quốc gia. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi cuộc họp, dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba, lại thu hút sự chú ý trên toàn quốc.

"Tại sao điều này lại trở thành vấn đề lớn như vậy?", Trump hỏi một phóng viên.

Phó Tổng thống JD Vance, người có mặt tại cuộc họp ở Phòng Bầu dục, cũng tìm cách gạt bỏ những chỉ trích.

"Việc các tướng lĩnh báo cáo với Bộ trưởng Chiến tranh rồi sau đó là Tổng thống Mỹ đến nói chuyện với Bộ trưởng Chiến tranh không phải là điều bất thường", ông Vance nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc các phóng viên hỏi về điều này là "kỳ lạ".

Kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, ông và Bộ trưởng Hegseth đã triển khai chiến dịch tái cấu trúc Bộ Quốc phòng bao gồm sa thải các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu, trong đó có CQ Brown, cựu tướng Không quân, người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Vào tháng 5, ông Trump đã ra lệnh cắt giảm 20% số lượng sĩ quan bốn sao, đồng thời cho biết sẽ cắt giảm thêm 10% số lượng sĩ quan cấp tướng. 

Đầu tháng này, ông Trump đã ký một sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, như đã từng được sử dụng cho đến năm 1949.

Tuy nhiên, việc đổi tên cần được Quốc hội thông qua.

 

Theo Minh Khôi

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
mỹ, trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thước đo lạm phát ưa thích của Fed được công bố: Giá hàng hoá ổn định, mở đường cho ngân hàng trung ương tiếp tục hạ lãi suất

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed được công bố: Giá hàng hoá ổn định, mở đường cho ngân hàng trung ương tiếp tục hạ lãi suất Nổi bật

Quốc gia EU ra quyết định khiến nhiều nước châu Âu lo lắng: Từ 2026 sẽ dừng trung chuyển khí đốt Nga, chấp nhận ‘hy sinh’ phí vận chuyển ‘khủng’

Quốc gia EU ra quyết định khiến nhiều nước châu Âu lo lắng: Từ 2026 sẽ dừng trung chuyển khí đốt Nga, chấp nhận ‘hy sinh’ phí vận chuyển ‘khủng’ Nổi bật

‘Hành lang vàng’ Trung Quốc – Lào: Chuyến tàu 26 tiếng thay đổi cuộc chơi thương mại khu vực

‘Hành lang vàng’ Trung Quốc – Lào: Chuyến tàu 26 tiếng thay đổi cuộc chơi thương mại khu vực

07:13 , 27/09/2025
Forbes ước tính con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD ở tuổi 19

Forbes ước tính con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD ở tuổi 19

05:20 , 27/09/2025
Khi khai quật đội quân đất nung trong lăng Tần Thuỷ Hoàng, chuyên gia đã phạm sai lầm lớn: 15 giây "mất mát" mà Trung Quốc mãi tiếc nuối

Khi khai quật đội quân đất nung trong lăng Tần Thuỷ Hoàng, chuyên gia đã phạm sai lầm lớn: 15 giây "mất mát" mà Trung Quốc mãi tiếc nuối

23:18 , 26/09/2025
9 nước EU và Ukraine họp khẩn dựng 'drone wall': Quốc gia tiền tuyến duy nhất vắng mặt

9 nước EU và Ukraine họp khẩn dựng 'drone wall': Quốc gia tiền tuyến duy nhất vắng mặt

22:22 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên