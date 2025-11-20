Bộ trưởng Tài chính: Thu nhập 17 triệu đồng/tháng, chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập 30 triệu, có 2 người phụ thuộc, chưa phải nộp thuế

Chiều 19/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã giải trình ý kiến của các đại biểu liên quan đến dự án Luật Quản lý thuế và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Liên quan đến biểu thuế lũy tiến, Bộ trưởng cho biết, sẽ nghiên cứu, tiếp thu đề xuất giữ nguyên 7 bậc như hiện hành.

Một vấn đề quan trọng khác liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh, ông Thắng cho hay, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp thu giải trình. Ảnh: Như Ý

Theo đó, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên mức 15,5 triệu đồng/tháng; còn mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng . Theo ông, việc điều chỉnh này được căn cứ vào sự biến động chỉ số giá tiêu dùng, thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP.

“Với mức điều chỉnh này, người có thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc), hoặc 24 triệu đồng/tháng (có 1 người phụ thuộc), hoặc 30 triệu đồng/tháng (có 2 người phụ thuộc) sẽ chưa phải nộp thuế”, ông Thắng lý giải.

Không có chuyện "thuế chồng thuế"

Liên quan đến việc đánh thuế với chuyển nhượng vàng miếng, Bộ trưởng cho rằng, vấn đề này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra quy định, với mục tiêu tránh đầu cơ vàng, giảm áp lực lên thị trường. Trước băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng khẳng định “không có chuyện thuế chồng thuế”, còn thời điểm nào thu, Chính phủ sẽ tiếp tục tính toán.

Mục tiêu của mức thuế suất 0,1% là điều chỉnh hành vi, hạn chế đầu cơ, giảm áp lực lên thị trường vàng và thị trường ngoại tệ - những yếu tố có thể gây thiệt hại lớn cho người dân khi giá vàng bị thao túng. Đây là một trong nhiều giải pháp để bình ổn thị trường vàng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Về thuế chuyển nhượng bất động sản , Bộ trưởng cho hay, dự thảo luật kế thừa luật hiện hành, đang thu thuế đối với chuyển nhượng bất động sản theo tỷ lệ 2% trên giá trị chuyển nhượng từng lần, đã được áp dụng ổn định. Việc thu theo phương pháp này, ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

Tuy nhiên, vừa qua, cơ quan này đã nghiên cứu rất kỹ, xem có thể chuyển sang thu thuế dựa trên phần chênh lệch hay không? Nhưng theo ông, hiện nay vẫn chưa đủ cơ sở thực hiện. Sắp tới khi minh bạch hóa được giá giao dịch, giá mua, giá bán bất động sản thì có thể xem xét.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đang xem xét thí điểm thành lập sàn giao dịch bất động sản của Chính phủ. Để triển khai, cần phải có một số điều kiện quan trọng, như có đủ dữ kiện, dữ liệu số hóa đất đai gắn với dữ liệu VneID. Khi đó, cơ quan quản lý có thể từng bước thực hiện đúng bản chất của thuế, có thể xác định đúng và đánh thuế đúng cá nhân kinh doanh bất động sản.