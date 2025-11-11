Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Xây dựng chốt hạn 'về đích' 2 tuyến cao tốc qua Cao Bằng, Lạng Sơn

11-11-2025 - 18:04 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực thi công cố gắng hoàn thành và thông tuyến hai dự án cao tốc trọng điểm khu vực Đông Bắc qua Cao bằng, Lạng Sơn trong năm nay.

Ngày 10/11, đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trần Hồng Minh dẫn đầu đã đi kiểm tra, thị sát công trường thi công hai dự án đường cao tốc qua Cao Bằng và Lạng Sơn gồm Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng.

Cả hai dự án đều khởi công vào đầu và giữa năm 2024, kết nối với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn nằm trong lộ trình hoàn thiện vành đai huyết mạch kinh tế, khơi thông cánh cửa hội nhập, giao thương, du lịch và đầu tư của vùng Đông Bắc và cả nước.

Theo báo cáo của các nhà thầu, tuyến cao tốc trên đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục “đường găng”, tính toán, lựa chọn các phương án khoa học, bài bản để về đích đúng hạn theo kế hoạch trong năm 2026; đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình.

Bộ trưởng Xây dựng chốt hạn 'về đích' 2 tuyến cao tốc qua Cao Bằng, Lạng Sơn- Ảnh 1.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá, nguồn lực thi công hiện tại ở 2 dự án hoàn toàn đáp ứng khả năng hoàn thành tiến độ, vấn đề còn lại nằm ở phương pháp và cách thức tổ chức thi công.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh hai dự án cao tốc trên là nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho các bên, là danh dự, uy tín của nhà đầu tư nhằm bảo đảm thông tuyến vào ngày 19/12.

Các bên cần phối hợp chặt chẽ, tập trung nhân lực, thiết bị, thi công ngày đêm, tận dụng tối đa thời gian thời tiết khô ráo để đẩy nhanh tiến độ. Doanh nghiệp dự án cần đẩy nhanh tiến độ, tăng sản lượng, phối hợp chặt chẽ tỉnh Cao Bằng nhằm giải ngân 5.000 tỷ đồng theo kế hoạch.

Đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Lạng Sơn hiện còn vướng trong chi trả tiền giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn phải giải quyết dứt điểm trong vòng 1 tuần, nếu chậm trễ sẽ xem xét, báo cáo Thủ tướng. Dù còn nhiều khó khăn, song các đơn vị thi công phải xác định tinh thần cao nhất, nỗ lực hoàn thành dự án trước ngày 19/12. Đối với những đoạn gặp tình huống khó khăn đặc biệt hoặc bất khả kháng, doanh nghiệp dự án cần thống kê cụ thể, báo cáo rõ ràng lên các cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý phù hợp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đề nghị khen thưởng 3 kỹ sư thuộc dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh tử nạn trong đợt mưa lũ vừa qua; gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình các nạn nhân, coi đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cống hiến vì sự nghiệp chung của đất nước.

Bộ trưởng Xây dựng chốt hạn 'về đích' 2 tuyến cao tốc qua Cao Bằng, Lạng Sơn- Ảnh 2.

Hai tuyến cao tốc qua Cao Bằng và Lạng Sơn được đặt mốc hoàn thành xong trong năm nay.

Theo ước tính, hoàn lưu các cơn bão số 10, 11 đã gây thiệt hại cho 2 dự án với tổng giá trị khoảng 53 tỷ đồng, khiến tiến độ toàn dự án bị chững lại, dù các nhà thầu đã tăng gấp 1,5-2 lần nhân lực và máy móc. Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh được nhà đầu tư, nhà thầu xác định là “trọng điểm của trọng điểm” bởi khối lượng công việc rất lớn, cấu tạo địa chất phức tạp, cùng với thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra thời gian qua.

Đơn vị thi công cho biết, mưa lớn làm “tê liệt” hoạt động thi công, công trường bị chia cắt, các công trình phụ trợ như đường công vụ, cầu tạm… bị sạt lở, cuốn trôi nhiều lần khiến nhiều nhà thầu thiệt hại rất lớn. Nếu mưa lũ không quá khắc nghiệt và bất thường, nhiều hạng mục đường găng đã có thể hoàn thành trước thời hạn. Dự án có 65 cầu vượt sông và tỉnh lộ, trong đó có 1 cầu cấp đặc biệt và 5 cầu cấp 1, một số hạng mục cầu như Km28, Km52, Km69 và Km79 đang được khoanh vùng là đường găng tiến độ.

Hiện, các nhà thầu đang triển khai 276 mũi thi công, với 3.332 nhân sự và 1.500 thiết bị, sản lượng đạt 4.988/11.396 tỷ đồng (tương đương 44% giá trị hợp đồng). Cụ thể, dự án Hữu Nghị-Chi Lăng quyết tâm thông 54km tuyến chính; dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh thông tuyến 70/93km, còn lại một số vị trí cầu lớn vượt sông, ta-luy sạt trượt và các cầu phát sinh hang caster, phấn đấu trước Tết Nguyên đán sẽ thông toàn tuyến trên lớp bê tông nhựa và cấp phối đá dăm, trừ một số hạng mục cầu phát sinh.

Người dân sắp mua hàng, đặt tour du lịch trên mạng cần “bỏ túi” 6 lưu ý quan trọng này

Theo Quốc Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Chốt’ thời gian khánh thành sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng

‘Chốt’ thời gian khánh thành sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng Nổi bật

Trung tâm tài chính quốc tế: Cần nội địa hóa thay vì 'sao chép'

Trung tâm tài chính quốc tế: Cần nội địa hóa thay vì 'sao chép' Nổi bật

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với Tập đoàn Viettel

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với Tập đoàn Viettel

17:40 , 11/11/2025
Từ 1/1/2026, 3 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt nặng, người dân chú ý

Từ 1/1/2026, 3 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt nặng, người dân chú ý

17:05 , 11/11/2025
Dùng điện thoại di động khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

Dùng điện thoại di động khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

17:00 , 11/11/2025
Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3.100 khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh

Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3.100 khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh

16:28 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên