Bộ trưởng Xây dựng chốt hạn 'về đích' 2 tuyến cao tốc qua Cao Bằng, Lạng Sơn

Ngày 10/11, đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trần Hồng Minh dẫn đầu đã đi kiểm tra, thị sát công trường thi công hai dự án đường cao tốc qua Cao Bằng và Lạng Sơn gồm Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng.

Cả hai dự án đều khởi công vào đầu và giữa năm 2024, kết nối với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn nằm trong lộ trình hoàn thiện vành đai huyết mạch kinh tế, khơi thông cánh cửa hội nhập, giao thương, du lịch và đầu tư của vùng Đông Bắc và cả nước.

Theo báo cáo của các nhà thầu, tuyến cao tốc trên đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục “đường găng”, tính toán, lựa chọn các phương án khoa học, bài bản để về đích đúng hạn theo kế hoạch trong năm 2026; đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá, nguồn lực thi công hiện tại ở 2 dự án hoàn toàn đáp ứng khả năng hoàn thành tiến độ, vấn đề còn lại nằm ở phương pháp và cách thức tổ chức thi công.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh hai dự án cao tốc trên là nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho các bên, là danh dự, uy tín của nhà đầu tư nhằm bảo đảm thông tuyến vào ngày 19/12.

Các bên cần phối hợp chặt chẽ, tập trung nhân lực, thiết bị, thi công ngày đêm, tận dụng tối đa thời gian thời tiết khô ráo để đẩy nhanh tiến độ. Doanh nghiệp dự án cần đẩy nhanh tiến độ, tăng sản lượng, phối hợp chặt chẽ tỉnh Cao Bằng nhằm giải ngân 5.000 tỷ đồng theo kế hoạch.

Đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Lạng Sơn hiện còn vướng trong chi trả tiền giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn phải giải quyết dứt điểm trong vòng 1 tuần, nếu chậm trễ sẽ xem xét, báo cáo Thủ tướng. Dù còn nhiều khó khăn, song các đơn vị thi công phải xác định tinh thần cao nhất, nỗ lực hoàn thành dự án trước ngày 19/12. Đối với những đoạn gặp tình huống khó khăn đặc biệt hoặc bất khả kháng, doanh nghiệp dự án cần thống kê cụ thể, báo cáo rõ ràng lên các cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý phù hợp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đề nghị khen thưởng 3 kỹ sư thuộc dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh tử nạn trong đợt mưa lũ vừa qua; gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình các nạn nhân, coi đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cống hiến vì sự nghiệp chung của đất nước.

Hai tuyến cao tốc qua Cao Bằng và Lạng Sơn được đặt mốc hoàn thành xong trong năm nay.

Theo ước tính, hoàn lưu các cơn bão số 10, 11 đã gây thiệt hại cho 2 dự án với tổng giá trị khoảng 53 tỷ đồng, khiến tiến độ toàn dự án bị chững lại, dù các nhà thầu đã tăng gấp 1,5-2 lần nhân lực và máy móc. Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh được nhà đầu tư, nhà thầu xác định là “trọng điểm của trọng điểm” bởi khối lượng công việc rất lớn, cấu tạo địa chất phức tạp, cùng với thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra thời gian qua.

Đơn vị thi công cho biết, mưa lớn làm “tê liệt” hoạt động thi công, công trường bị chia cắt, các công trình phụ trợ như đường công vụ, cầu tạm… bị sạt lở, cuốn trôi nhiều lần khiến nhiều nhà thầu thiệt hại rất lớn. Nếu mưa lũ không quá khắc nghiệt và bất thường, nhiều hạng mục đường găng đã có thể hoàn thành trước thời hạn. Dự án có 65 cầu vượt sông và tỉnh lộ, trong đó có 1 cầu cấp đặc biệt và 5 cầu cấp 1, một số hạng mục cầu như Km28, Km52, Km69 và Km79 đang được khoanh vùng là đường găng tiến độ.

Hiện, các nhà thầu đang triển khai 276 mũi thi công, với 3.332 nhân sự và 1.500 thiết bị, sản lượng đạt 4.988/11.396 tỷ đồng (tương đương 44% giá trị hợp đồng). Cụ thể, dự án Hữu Nghị-Chi Lăng quyết tâm thông 54km tuyến chính; dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh thông tuyến 70/93km, còn lại một số vị trí cầu lớn vượt sông, ta-luy sạt trượt và các cầu phát sinh hang caster, phấn đấu trước Tết Nguyên đán sẽ thông toàn tuyến trên lớp bê tông nhựa và cấp phối đá dăm, trừ một số hạng mục cầu phát sinh.