Bộ VH-TT&DL: Trung tâm Triển lãm Việt Nam thúc đẩy công nghiệp văn hóa ra thế giới

Đây được xem là bước ngoặt thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển nhảy vọt, trở thành một trong những lĩnh vực đi đầu giúp Việt Nam vươn ra thế giới trong kỷ nguyên mới.

"Niềm đau" của ngành công nghiệp triển lãm Việt

Trong nhiều năm qua, ngành xúc tiến thương mại Việt Nam mang theo một nỗi day dứt - đó là sự thiếu vắng một trung tâm triển lãm tầm cỡ quốc tế.

"Chúng tôi luôn luôn có một khao khát, mong chờ rằng không biết đến bao giờ thì Việt Nam mới có một trung tâm triển lãm như các nước họ đang làm", ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chia sẻ tại hội thảo "Việt Nam - Điểm đến cho tương lai của triển lãm châu Á" trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ngày 29/8.

Thực tế, Việt Nam hiện có khoảng 10 trung tâm triển lãm lớn nhỏ. Nhưng theo ông Phú, quy mô và tiêu chuẩn tổ chức vẫn còn rất khiêm tốn, cách xa so với chuẩn mực quốc tế, từ cơ sở vật chất, điều kiện dịch vụ cho tới công tác tổ chức chuyên nghiệp.

Điều này càng trở nên nhức nhối khi thương mại Việt Nam tăng trưởng bùng nổ. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến đạt gần 900 tỷ USD, lọt top 15 thế giới.

Theo đại diện Bộ Công Thương, đây vừa là áp lực, vừa là động lực. Bởi một nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng, sở hữu 17 hiệp định thương mại tự do FTA nhưng lại chưa có trung tâm triển lãm đạt chuẩn quốc tế thì đồng nghĩa đánh mất nhiều cơ hội.

"Nếu không có hạ tầng triển lãm tương xứng, chúng ta khó có thể trở thành một Hub thương mại quốc tế, nơi thế giới tìm đến để giao thương ngay trên đất Việt Nam," ông Phú nhấn mạnh.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2

VEC - Biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ triển lãm thế giới

Sự kiện Trung tâm Triển lãm Việt Nam chính thức vận hành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được xem là bước ngoặt.

"Tôi rất vui vì cuối cùng thì niềm mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực", ông Phú bày tỏ.

Bởi theo ông, với quy mô Top 10 thế giới, VEC không chỉ gỡ được nút thắt hạ tầng của ngành triển lãm, mà còn mang đến nhiều tác động tích cực. Thay vì tốn hàng triệu USD mỗi năm để đưa doanh nghiệp đi hội chợ quốc tế, Việt Nam giờ có thể tổ chức ngay trên sân nhà, lan tỏa giá trị thương mại sâu rộng. Điều này sẽ giúp mở rộng cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngành công nghiệp phụ trợ liên quan đến sự kiện, triển lãm như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch cũng phát triển theo…

VEC đón lượng khách kỷ lục hàng trăm nghìn du khách mỗi ngày tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Từ góc độ vĩ mô, TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, bày tỏ ấn tượng với tinh thần "không gì là không thể" của Tập đoàn Vingroup khi hoành thành VEC trong thời gian kỷ lục - chỉ 10 tháng. Đặc biệt, việc công trình này đi vào vận hành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, theo ông là một "điểm rơi tuyệt vời".

"Triển vọng MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, sự kiện) của Việt Nam rất lớn, nếu nhìn từ những câu chuyện thành công năm vừa qua và đặc biệt là khi có thêm sự hiện diện của công trình thế kỷ rất quan trọng là VEC", TS. Cấn Văn Lực nhìn nhận.

Theo vị chuyên gia, VEC ra đời đúng trong thời điểm nền kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và có bước phát triển như vũ bão trong ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế sáng tạo. Sắp tới đây, Chính phủ sẽ ban hành chiến lược quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Theo Cục thống kê, hiện 12 ngành công nghiệp văn hóa đang đóng góp 4,04% GDP, và mục tiêu đến năm 2030 con số này có thể đạt 7%.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho rằng triển lãm không chỉ là kênh giao thương mà còn gắn chặt với công nghiệp văn hóa, giải trí và du lịch

Đặt trong bối cảnh đó, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá VEC mở ra một địa chỉ đẳng cấp, là dấu mốc đưa ngành triển lãm Việt Nam lên tầm cao mới.

"Đây cũng là cú hích của sự kết nối doanh nghiệp, kết nối sản phẩm, kết nối thị trường, đồng thời là công cụ marketing hiện đại để giới thiệu nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa của Việt Nam ra thế giới", ông Phong nhấn mạnh.

VEC tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực cổng chính (đường Cầu Tứ Liên) vào lúc 22h các ngày: khai mạc (28/8), Quốc khánh 2/9 và bế mạc triển lãm (5/9)

Đặt trong bối cảnh ngành công nghiệp sự kiện hiện là nền kinh tế lớn thứ 13 toàn cầu với giá trị mang về khoảng 2,5 nghìn tỷ USD, bà Ramona Fischer, đại diện GL EVENTS, tập đoàn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp sự kiện nhận định, VEC sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng, trở thành một "tay chơi lớn" của thế giới.

"Với tầm nhìn chiến lược, hạ tầng đồng bộ và sự hợp tác từ Chính phủ tới doanh nghiệp, tôi tin rằng Việt Nam sở hữu công trình triển lãm top 10 thế giới sẽ vươn lên trở thành trung tâm sự kiện quốc tế hàng đầu khu vực và thế giới", vị chuyên gia quốc tế tin tưởng.