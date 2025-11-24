Bộ Xây dựng muốn 'lên đời' sân bay Cần Thơ

Theo Bộ Xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cần Thơ hiện có một đường cất hạ cánh dài 3.000 m, 10 vị trí đỗ máy bay và nhà ga hành khách công suất khoảng 3 triệu khách mỗi năm.

Sân bay những năm qua duy trì sản lượng 1-1,4 triệu khách/năm; riêng năm 2024 đạt hơn 1 triệu hành khách và 9 tháng năm nay đạt khoảng 800.000 lượt. Dù chưa khai thác hết công suất thiết kế, sân bay vẫn đóng vai trò quan trọng trong kết nối hàng không khu vực.

Theo quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, sân bay Cần Thơ sẽ được nâng cấp lên cấp 4E với mục tiêu đạt 7 triệu khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu khách vào năm 2050.

Sân bay Cần Thơ. Ảnh: ACV.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã giao Cục Hàng không Việt Nam lập quy hoạch chi tiết và đề nghị UBND TP. Cần Thơ phối hợp chặt chẽ, để bảo đảm thống nhất với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và toàn vùng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng dự kiến bố trí hơn 2.660 tỷ đồng để cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu, xây dựng đường lăn song song và hệ thống đường lăn nối đồng bộ nhằm nâng cao năng lực khai thác của sân bay Cần Thơ . Các hạng mục hạ tầng thiết yếu khác sẽ do doanh nghiệp cảng hàng không đầu tư theo quy định của dự thảo Luật Hàng không dân dụng đang được Quốc hội xem xét.

Trung tuần tháng 10 vừa qua, UBND TP. Cần Thơ đã chủ động kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư sân bay Cần Thơ, xem đây là bước đi chiến lược để thành phố thực hiện mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm thương mại - dịch vụ - logistics của ĐBSCL vào năm 2030.

Theo tìm hiểu, dù được nâng cấp và đưa vào hoạt động từ năm 2011, là một trong ba sân bay quốc tế lớn nhất miền Nam, nhưng hoạt động khai thác của Cảng HKQT Cần Thơ thực tế chưa tương xứng với tiềm năng.

Sân bay Cần Thơ sẽ được nâng cấp lên cấp 4E với mục tiêu đạt 7 triệu khách/năm vào năm 2030. Ảnh: QT.

Hiện tại, chỉ còn Vietjet và Vietnam Airlines duy trì các đường bay nội địa đến Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Đà Lạt, Phú Quốc và Côn Đảo. Các đường bay quốc tế từng hoạt động như Cần Thơ - Bangkok, Kuala Lumpur hay Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đều tạm dừng.

Năm 2024, sân bay chỉ còn 2 đường bay quốc tế đến Hàn Quốc và Đài Loan, khiến sản lượng giảm 25% so với năm trước. 6 tháng đầu năm nay, dù đạt hơn 557.000 hành khách và 3.800 tấn hàng hóa, nhưng không có chuyến bay quốc tế nào được khai thác.