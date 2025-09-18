Bộ Xây dựng thúc An Giang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng phát đi công điện đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh An Giang khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Đây là một trong bốn đoạn tuyến cuối cùng để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh. Dự án dài gần 52 km, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư (khởi công tháng 3/2024), phấn đấu hoàn thành cuối năm 2025.

Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Theo Bộ Xây dựng, dù đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị, đến nay việc giải phóng mặt bằng vẫn chậm. Hiện dự án còn hơn 2 km mặt bằng và cầu Cạnh Đền chưa được bàn giao, do 89 hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù đã phê duyệt. Ngoài ra, còn phát sinh khiếu kiện về chồng lấn diện tích bồi thường giữa dự án này với dự án nâng cấp Quốc lộ 61 trước đây, nhiều hộ chưa nhận tiền đền bù vì đất đang tranh chấp.

Bộ Xây dựng đề nghị An Giang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong tháng 9, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại và sớm hoàn thành 3 khu tái định cư. Cơ quan này cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công ngay khi nhận bàn giao mặt bằng, bảo đảm chất lượng và tiến độ.