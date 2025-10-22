Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Y tế buộc tiêu hủy sản phẩm kem tan mỡ của Hàn Quốc có quảng cáo "thổi phồng" tác dụng

22-10-2025 - 23:00 PM | Sống

Sản phẩm kem tan mỡ này có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt; ghi nhãn không đúng và quảng cáo 'thổi phồng.

Được quảng cáo là sản phẩm của một công ty Hàn Quốc, Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional từng được giới thiệu rầm rộ trên mạng với công dụng 'đánh tan mỡ thừa' và 'làm săn chắc da'. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định các nội dung quảng cáo này không đúng sự thật, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Bộ Y tế buộc tiêu hủy sản phẩm kem tan mỡ của Hàn Quốc có quảng cáo "thổi phồng" tác dụng- Ảnh 1.

Sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional quảng cáo trên mạng. Ảnh: Desembre.

Cục Quản lý Dược vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T (địa chỉ tại BT20, ô đất TT2, Khu đô thị Phùng Khoang, Hà Nội) tổng số tiền 113 triệu đồng vì nhiều vi phạm liên quan đến sản phẩm kem tan mỡ Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional.

Theo kết quả kiểm tra, sản phẩm này có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt, đồng thời ghi nhãn sai bản chất và công dụng, quảng cáo vượt quá phạm vi được cấp phép, thậm chí 'thổi phồng' tác dụng làm tan mỡ, thúc đẩy lưu thông máu và giải tỏa bó cơ căng cứng.

Bộ Y tế buộc tiêu hủy sản phẩm kem tan mỡ của Hàn Quốc có quảng cáo "thổi phồng" tác dụng- Ảnh 2.

Người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng các sản phẩm làm đẹp, giảm mỡ được quảng cáo tràn lan

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, ngoài hình phạt tiền, cơ quan quản lý đã buộc Công ty HyunJin C&T thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20/10. Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng đã thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với sản phẩm này.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng các sản phẩm làm đẹp, giảm mỡ được quảng cáo tràn lan, chỉ nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép và kiểm định chất lượng để tránh rủi ro cho sức khỏe.

3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một địa phương đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết Olympia 2025 gấp vì bão số 12

Một địa phương đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết Olympia 2025 gấp vì bão số 12 Nổi bật

Loại rau củ chống rụng tóc, kích thích mọc tóc cực nhanh: Chợ Việt bán rẻ, biết dùng còn giảm mỡ máu

Loại rau củ chống rụng tóc, kích thích mọc tóc cực nhanh: Chợ Việt bán rẻ, biết dùng còn giảm mỡ máu Nổi bật

11 khoản đầu tư mang lại "siêu lợi nhuận" trong cuộc sống: Cách đơn giản nhất là cách hiệu quả nhất

11 khoản đầu tư mang lại "siêu lợi nhuận" trong cuộc sống: Cách đơn giản nhất là cách hiệu quả nhất

22:47 , 22/10/2025
Nửa đêm phát hiện cảnh tượng bất thường trong phòng con trai, mẹ lập tức cho đi viện: Suýt thì mất cả một cuộc đời!

Nửa đêm phát hiện cảnh tượng bất thường trong phòng con trai, mẹ lập tức cho đi viện: Suýt thì mất cả một cuộc đời!

22:25 , 22/10/2025
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là ai?

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là ai?

22:09 , 22/10/2025
Kỹ sư thú y tiếp tay bán hơn 60 tấn lợn bệnh cho người dân làm thực phẩm

Kỹ sư thú y tiếp tay bán hơn 60 tấn lợn bệnh cho người dân làm thực phẩm

21:55 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên