Bộ Y tế buộc tiêu hủy sản phẩm kem tan mỡ của Hàn Quốc có quảng cáo "thổi phồng" tác dụng

Được quảng cáo là sản phẩm của một công ty Hàn Quốc, Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional từng được giới thiệu rầm rộ trên mạng với công dụng 'đánh tan mỡ thừa' và 'làm săn chắc da'. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định các nội dung quảng cáo này không đúng sự thật, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional quảng cáo trên mạng. Ảnh: Desembre.

Cục Quản lý Dược vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T (địa chỉ tại BT20, ô đất TT2, Khu đô thị Phùng Khoang, Hà Nội) tổng số tiền 113 triệu đồng vì nhiều vi phạm liên quan đến sản phẩm kem tan mỡ Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional.

Theo kết quả kiểm tra, sản phẩm này có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt, đồng thời ghi nhãn sai bản chất và công dụng, quảng cáo vượt quá phạm vi được cấp phép, thậm chí 'thổi phồng' tác dụng làm tan mỡ, thúc đẩy lưu thông máu và giải tỏa bó cơ căng cứng.

Người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng các sản phẩm làm đẹp, giảm mỡ được quảng cáo tràn lan

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, ngoài hình phạt tiền, cơ quan quản lý đã buộc Công ty HyunJin C&T thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20/10. Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng đã thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với sản phẩm này.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng các sản phẩm làm đẹp, giảm mỡ được quảng cáo tràn lan, chỉ nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép và kiểm định chất lượng để tránh rủi ro cho sức khỏe.