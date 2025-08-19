Bộ Y tế cảnh báo

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Y tế khẳng định văn bản lưu truyền trên mạng là giả mạo, nhằm phát tán thông tin sai sự thật.

Bộ Y tế cho biết, gần đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện văn bản số 2830/2025/TT-BYT, ghi ngày 10/8/2025, do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ký, với tiêu đề “Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Qua rà soát, Bộ Y tế khẳng định không có văn bản nào như trên trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Đây là văn bản giả mạo, sử dụng trái phép hình thức, chữ ký và con dấu nhằm phát tán thông tin sai sự thật. Hành vi này vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước và có thể dẫn tới những tác động tiêu cực đối với hoạt động ngành y tế.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân chỉ sử dụng, trích dẫn văn bản chính thức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Trường hợp phát hiện văn bản bất thường, cần kịp thời báo cho Bộ Y tế hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, đồng thời không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa kiểm chứng.

Hiện, Bộ Y tế đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi giả mạo này theo quy định pháp luật.

