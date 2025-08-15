Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện mang thai hộ

15-08-2025 - 07:41 AM | Xã hội

Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện mang thai hộ và giao nhận tinh trùng, noãn, phôi và bổ sung tiêu chuẩn sức khỏe.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 38/TT-BYT hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 207/2025/NĐ-CP về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Thông tư có hiệu lực từ 1-10-2025.

Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện mang thai hộ- Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn cho người có người có nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh: Quỳnh Anh

Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người nhận tinh trùng, noãn, phôi; quy định về giao, nhận mẫu giữa các cơ sở lưu giữ; danh mục tối thiểu các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; quản lý số liệu, báo cáo thống kê và chia sẻ thông tin.

Người đứng đầu cơ sở được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hoặc người được ủy quyền hợp pháp có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc khám, hội chẩn, kết luận đủ điều kiện sức khỏe để nhận tinh trùng, noãn, phôi theo quy định.

Người nhận tinh trùng, noãn, phôi không được mắc các bệnh làm mất khả năng mang thai, nguy hiểm tính mạng khi mang thai, hoặc bệnh tâm thần ảnh hưởng nhận thức và hành vi. Người đang mắc bệnh cấp tính phải hoãn chuyển phôi cho đến khi ổn định.

Cơ sở thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có trách nhiệm khám, hội chẩn và xác nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định.

Về giao, nhận mẫu, Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở tư vấn, thống nhất bằng văn bản và thực hiện vận chuyển mẫu an toàn, có sự tham gia hoặc ủy quyền hợp pháp từ người hiến và người nhận. Mẫu phải bảo quản đông lạnh, niêm phong, đi kèm giấy tờ theo quy định. Chi phí vận chuyển do người gửi hoặc nhận mẫu chi trả.

Thông tư này cũng bãi bỏ các chương liên quan trong Thông tư 57/2015/TT-BYT trước đó và hướng dẫn áp dụng văn bản mới nếu có sửa đổi, bổ sung

Theo D. Thu

Người lao động

