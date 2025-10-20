Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bóc thử mì Hảo Hảo mua ở miền Nam và miền Bắc: Phát hiện sự khác nhau bất ngờ, liệu có đúng như "tin đồn"?

20-10-2025 - 20:30 PM | Thị trường

Cùng là gói mì Hảo Hảo tôm chua cay quen thuộc, nhưng cư dân mạng lại rỉ tai nhau rằng hương vị, màu sắc gói gia vị và cả nơi sản xuất ở 2 miền có sự khác biệt.

Nếu là tín đồ của mì ăn liền, đặc biệt là "fan ruột" của Hảo Hảo, hẳn nhiều người sẽ không khỏi tò mò trước 1 "tin đồn" về sự khác biệt khi mua loại mì này ở miền Bắc và miền Nam. Theo lời kể của nhiều cư dân mạng, gói mì Hảo Hảo tôm chua cay - vị được yêu thích nhất - lại có sự khác biệt giữa sản phẩm được bán ở 2 miền, cụ thể là ở gói gia vị.

Cư dân mạng phát hiện sự khác biệt bất ngờ

Câu chuyện bắt đầu khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ rằng gói mì Hảo Hảo mua ở TP.HCM có gói gia vị màu xanh, trong khi gói cùng loại mua tại Hà Nội lại là màu nâu. Không chỉ vậy, người này còn khẳng định hương vị cũng khác nhau rõ rệt: "Mì miền Nam ăn có vị ngọt hơn, còn mì ngoài Bắc lại đậm đà và hơi mặn. Ngay lập tức, bài đăng này nhận được hàng nghìn lượt bình luận.

Bóc thử mì Hảo Hảo mua ở miền Nam và miền Bắc: Phát hiện sự khác nhau bất ngờ, liệu có đúng như

(Ảnh minh hoạ)

Để kiểm chứng "tin đồn", 2 bạn trẻ sống ở Hà Nội và TP.HCM đã cùng nhau mở gói mì Hảo Hảo tôm chua cay và quay lại quá trình "khui hàng". Quả thật, ngay khi bóc ra, sự khác biệt đầu tiên đã hiện rõ: gói gia vị trong mì ở TP.HCM in màu xanh, còn ở Hà Nội lại là màu nâu.

Bóc thử mì Hảo Hảo mua ở miền Nam và miền Bắc: Phát hiện sự khác nhau bất ngờ, liệu có đúng như
Bóc thử mì Hảo Hảo mua ở miền Nam và miền Bắc: Phát hiện sự khác nhau bất ngờ, liệu có đúng như

Mì Hảo Hảo mua tại Hà Nội (trái) và tại TP.HCM (phải)

Tuy nhiên, khi quan sát phần thông tin sản xuất, cả hai gói đều ghi chung một địa điểm là nhà máy Acecook Việt Nam tại Hưng Yên. Như vậy, ít nhất về mặt xuất xứ thì không có sự khác biệt nào đáng kể như tin đồn.

Bóc thử mì Hảo Hảo mua ở miền Nam và miền Bắc: Phát hiện sự khác nhau bất ngờ, liệu có đúng như
Bóc thử mì Hảo Hảo mua ở miền Nam và miền Bắc: Phát hiện sự khác nhau bất ngờ, liệu có đúng như

Mì Hảo Hảo mua tại Hà Nội (trái) và tại TP.HCM (phải)

Điều khiến người ta tiếp tục bàn tán chính là hương vị. Dù đều là "mì tôm chua cay", song nhiều người cảm nhận rõ ràng mì ở miền Nam có vị chua ngọt dịu hơn, còn ở miền Bắc thì cay và mặn hơn chút. Điều này nghe qua tưởng vô lý nhưng lại khá hợp lý nếu xét đến thói quen ẩm thực của hai miền: người miền Nam thích vị ngọt, trong khi người miền Bắc lại chuộng hương vị đậm đà, mặn mà.

Sự tinh tế trong khẩu vị hay chỉ là ngẫu nhiên?

Hiện tại, nhà sản xuất chưa lên tiếng chính thức về việc có điều chỉnh công thức theo vùng miền hay không. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng nếu đúng là có sự khác biệt nhỏ trong tỉ lệ gia vị để phù hợp khẩu vị từng khu vực thì đó là điểm cộng thú vị.

Một tài khoản bình luận: "Nếu Hảo Hảo làm vậy thật thì quá tinh tế, vì rõ ràng người miền Nam - Bắc có khẩu vị khác nhau, nên điều chỉnh nhẹ cho hợp lý cũng là điều hay." Trong khi đó, một số người lại cho rằng sự khác biệt có thể chỉ đến từ cảm nhận cá nhân hoặc từ lô sản xuất khác nhau.

Bóc thử mì Hảo Hảo mua ở miền Nam và miền Bắc: Phát hiện sự khác nhau bất ngờ, liệu có đúng như

(Ảnh minh hoạ)

Dù đúng hay sai, câu chuyện về sự khác nhau giữa mì Hảo Hảo ở 2 miền vẫn khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Suy cho cùng, có thể "tin đồn" này chỉ là một phát hiện ngẫu nhiên, nhưng lại cho thấy một điều thú vị: đôi khi, những sản phẩm tưởng như quen thuộc đến mức chẳng ai để ý vẫn còn nhiều điều bất ngờ để khám phá. Và Hảo Hảo - món mì quốc dân của người Việt - lại một lần nữa chứng minh rằng, dù đơn giản, nó vẫn đủ sức tạo nên những cuộc trò chuyện sôi nổi khắp mạng xã hội.

Nữ Giám đốc người Việt bỏ Google, mở tiệm bánh mì tại Singapore: "Bạn bè ai cũng sốc nhưng với tôi – đã đến lúc làm điều gì đó mới"

Theo Châu Anh

Phụ nữ thủ đô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một loại gia vị triệu đô thế giới rất hiếm nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: 31 quốc gia liên tục săn đón, nước ta xuất khẩu hơn 3.000 tấn

Một loại gia vị triệu đô thế giới rất hiếm nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: 31 quốc gia liên tục săn đón, nước ta xuất khẩu hơn 3.000 tấn Nổi bật

Những mẫu iPhone không nên mua dù giá rẻ

Những mẫu iPhone không nên mua dù giá rẻ Nổi bật

Đến chuyên gia bảo mật còn bị lừa sang Campuchia, suýt nữa mất mạng: Thế thì người thường thoát kiểu gì?

Đến chuyên gia bảo mật còn bị lừa sang Campuchia, suýt nữa mất mạng: Thế thì người thường thoát kiểu gì?

20:06 , 20/10/2025
Vừa ra mắt Việt Nam xe Ninja Nhật trang bị 'tận răng', mạnh gấp rưỡi xe Honda, Yamaha: Giá bất ngờ?

Vừa ra mắt Việt Nam xe Ninja Nhật trang bị 'tận răng', mạnh gấp rưỡi xe Honda, Yamaha: Giá bất ngờ?

19:37 , 20/10/2025
Sở hữu Geely Coolray chỉ từ 499 triệu đồng: Bộ 3 ưu đãi lớn nhất Quý 4 từ Geely Việt Nam

Sở hữu Geely Coolray chỉ từ 499 triệu đồng: Bộ 3 ưu đãi lớn nhất Quý 4 từ Geely Việt Nam

19:30 , 20/10/2025
Nhiều tiền đến đâu mà mua vàng kiểu này thì cũng chịu

Nhiều tiền đến đâu mà mua vàng kiểu này thì cũng chịu

19:05 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên