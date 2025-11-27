'Bom tấn' của VinFast: 80.000 tỷ đồng nợ vay có khả năng được xóa?

Trong báo cáo tới Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast cho biết có cam kết của Vingroup về việc chuyển đổi tối đa 80.000 tỷ đồng (3,1 tỷ USD ) các khoản vay cho VinFast VFTP thành vốn góp.

Liên quan tới công bố của Vingroup vào cuối năm 2024 về việc cho VinFast vay 35.000 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD) trong tháng 12/2024 - tháng 12/2026, báo cáo của VinFast cho thấy số tiền đã thực hiện là 11.580 tỷ đồng.

﻿Tháng 11/2024, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc VinFast Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ tài trợ tới 50.000 tỷ đồng cho VinFast. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng số tiền đã giải ngân là 28.000 tỷ đồng (1,1 tỷ USD).

Tháng 8/2025, VinFast đã tách một số tài sản liên quan đến chi phí đầu tư của các dự án nghiên cứu và phát triển đã hoàn thành thành một công ty mới là Novatech. Sau đó, ông Phạm Nhật Vượng đã mua lại phần sở hữu của VinFast tại Novatech với giá khoảng 39,8 nghìn tỷ đồng (1,6 tỷ USD).

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng số tiền đã được giải ngân là 25.782 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD). Các khoản thanh toán còn lại dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm.

Ngoài ra, báo cáo của VinFast cũng nhắc đến việc công ty vay ngân hàng MUFG﻿ 100 triệu USD và ngân hàng Barclays 150 triệu USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, VinFast bàn giao hơn 110.000 xe ô tô, tăng 149% so với cùng kỳ. Tập trung vào chiến lược thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, VinFast ghi nhận doanh thu 719 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, VinFast đã bàn giao tổng cộng 38.195 ô tô điện trên toàn cầu trong Quý III/2025, ghi nhận mức tăng trưởng 74% so với cùng kỳ 2024 và 7% so với Quý II. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, số xe bàn giao trên toàn cầu của VinFast đạt 110.362 ô tô, tăng 149% so với cùng kỳ.

Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong Quý III/2025 đạt 120.052 chiếc, tăng 535% so với cùng kỳ năm trước và tăng 73% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đã bàn giao tổng cộng 234.536 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 489% so với cùng kỳ.

Trong Quý III/2025, tổng doanh thu đạt 18.100,2 tỷ đồng (718,6 triệu USD), đánh dấu mức tăng trưởng 46,8% so với cùng kỳ năm trước và 9% so với Quý II/2025.