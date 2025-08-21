Bốn cách đầu tư bất động sản cho người nhiều vốn lẫn ít vốn

Ảnh minh họa

Mua và cho thuê

Mua bất động sản rồi cho thuê là cách truyền thống để tham gia thị trường. Phương thức này vừa mang lại lãi vốn khi tài sản tăng giá, vừa tạo dòng tiền từ tiền thuê nhà. Nhược điểm là cần số vốn ban đầu lớn để sở hữu tài sản và có thể phát sinh rủi ro như người thuê chậm trả, hư hỏng tài sản hoặc hao mòn nhanh do không được giữ gìn.

Cho thuê từng phần

Cho thuê một phần căn nhà là lựa chọn đơn giản hơn. Chủ nhà có thể cho thuê phòng trống, tầng trệt hoặc không gian phù hợp nhu cầu kinh doanh. Cách làm này thường không đòi hỏi chi phí lớn và phụ thuộc vào hiện trạng tài sản đang có; phần thu nhập tăng thêm giúp bù đắp chi phí hằng tháng như tiền vay. Một số người thuê cả nhà rồi chia nhỏ cho thuê theo kỳ hạn dài hoặc ngắn qua các nền tảng trực tuyến như Airbnb. Hiệu quả phụ thuộc vào khả năng lấp đầy công suất cho thuê để bù chi phí đã chi trả cho chủ nhà.

Mua nhà cũ, cải tạo rồi bán

Với số vốn không quá lớn, nhiều nhà đầu tư chọn mua tài sản giá rẻ, sửa chữa, tân trang rồi bán lại để kiếm lời. Nếu chọn đúng tài sản, dòng tiền có thể quay vòng nhanh hơn so với cho thuê. Tuy nhiên, cách này đòi hỏi khả năng đánh giá tiềm năng bất động sản, tầm nhìn cải tạo, nguồn tiền mặt đủ dùng, đội ngũ nhà thầu đáng tin cậy và kỹ năng ước tính chi phí chính xác. Khả năng tổ chức dự án là yếu tố then chốt để đảm bảo lợi nhuận.

Hợp tác đầu tư

Hợp tác đầu tư là thỏa thuận giữa các bên cùng góp vốn, công sức để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng nhằm bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; hoặc cung cấp dịch vụ môi giới, sàn giao dịch, tư vấn hay quản lý bất động sản, cùng hưởng lợi nhuận và cùng chịu trách nhiệm. Cách làm này tận dụng sức mua và kinh nghiệm của nhiều người thay vì một cá nhân. Rủi ro thường gặp gồm một bên muốn dừng giữa chừng, tranh chấp phân chia lợi nhuận, vấn đề minh bạch tài chính hoặc xâm phạm quyền lợi các bên tham gia.

Bốn phương thức trên bao quát các mức độ vốn khác nhau, từ sở hữu toàn bộ tài sản đến khai thác không gian sẵn có hoặc liên kết với đối tác. Nhà đầu tư cần cân nhắc khả năng tài chính và mức chấp nhận rủi ro trước khi lựa chọn.