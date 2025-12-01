Bosch Experience Centre trải nghiệm phong cách sống chuẩn Đức

"Bosch Experience Centre" mô hình tương tác thực tế, sự khác biệt tới từ trải nghiệm

Người tiêu dùng Việt Nam, đang thể hiện rõ xu hướng nâng cấp chất lượng cuộc sống khi sẵn sàng chi trả mức giá cao cho các thiết bị gia dụng cao cấp, với kỳ vọng không chỉ dừng ở độ bền mà còn ở trải nghiệm sử dụng tinh tế. Họ muốn được chạm, thử và cảm nhận sản phẩm trong một không gian phản ánh đúng phong cách sống mà họ hướng tới.

Từ nhu cầu đó, Bosch Experience Centre ra đời giữa lòng TP.HCM như một phiên bản của căn nhà chuẩn Đức, nơi khách hàng có thể cảm nhận trọn vẹn chất lượng và đẳng cấp thiết bị trước khi quyết định đầu tư.

Đặt trải nghiệm khách hàng làm triết lý cốt lõi, Bosch Experience Centre cho phép người dùng trực tiếp vận hành những công nghệ đỉnh cao của Bosch. Họ có thể tự mình cảm nhận công nghệ Powerboost giúp đun sôi nước nhanh hơn 50% hay Zeolith Drying sấy khô hiệu quả vượt trội nhờ đá khoáng tự nhiên. Những trải nghiệm "chạm - thử - cảm" chân thực này là thứ mà mọi video 4K hay ảnh 360° đều không thể thay thế, và chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt và sức thuyết phục cho mô hình "experience-driven".

Dấu ấn trong sự kiện khai trương Bosch Experience Centre tại TP.HCM

Lễ khai trương Bosch Experience Centre diễn ra sáng 27/11 tại TP.HCM đã trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác chiến lược lâu dài giữa Bosch và ThuDuc House Distribution. Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang trọng nhưng ấm cúng, thể hiện rõ sự gắn kết giữa hai thương hiệu cùng hướng tới việc nâng tầm chất lượng sống tại Việt Nam.

Sự kiện vừa qua có sự hiện diện của ông Stefan Regel – CEO & General Manager Bosch Home Appliances Vietnam – đại diện cấp cao nhất của Bosch tại thị trường Việt Nam. Việc lãnh đạo Bosch đích thân tham dự không chỉ khẳng định tầm quan trọng của dự án mà còn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và định hướng của ThuDuc House Distribution trong việc triển khai mô hình Experience Centre chuẩn toàn cầu.

Không gian sự kiện còn là điểm hẹn kết nối của cộng đồng các đối tác chiến lược, chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ thiết bị cao cấp, bất động sản, kiến trúc, nội thất và truyền thông. Trong không khí giao lưu cởi mở, các khách mời đã có những đối thoại chuyên sâu cùng chuyên gia sản phẩm về xu hướng và tiềm năng tích hợp thiết bị gia dụng cao cấp vào thực tế các dự án.

Ông Stefan Regel, chia sẻ: "Tôi rất vinh dự được tham dự buổi lễ ngày hôm nay trong một không khí tưng bừng. Bosch đã được hình thành từ rất lâu và đã vận hành được 140 năm. Sau ngày hôm nay, tôi tin rằng nhiều người Việt Nam sẽ biết đến Bosch không chỉ với chất lượng từ châu Âu mà còn nhiều hơn thế. Thực tế, Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất của Bosch trong khu vực và việc hợp tác cùng ThuDuc House sẽ giúp chúng tôi tiếp cận khách hàng theo cách mới - chuyên nghiệp hơn, sâu hơn và sát thực tế hơn với nhu cầu của người Việt. Tôi chúc các bạn sẽ có nhiều khách hàng trong tương lai và Bosch Home Appliances VN sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các bạn".

Chiến lược dài hạn của ThuDuc House Distribution trong phân khúc premium

Với tầm nhìn nâng cao chất lượng sống người Việt, Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (TDH) đã mở rộng sang lĩnh vực thiết bị gia dụng nhập khẩu cao cấp thông qua ThuDuc House Distribution (TDHD). Không chỉ bàn giao những căn nhà, TDH còn muốn trân trọng trao kèm một "lối sống".

Bosch Experience Centre chính là trái tim của hệ sinh thái premium, nơi tái hiện không gian chuẩn Đức để các kiến trúc sư, nhà thầu, chủ đầu tư trực tiếp trải nghiệm, tìm cảm hứng và xây dựng giải pháp gia dụng đồng bộ cho các không gian cao cấp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó chủ tịch ThuDuc House Distribution chia sẻ: "Hôm nay, Thuduc House Distribution chính thức đánh dấu một bước tiến mới với việc ra mắt Trung tâm Trải nghiệm Bosch. Chúng tôi mang đến không gian giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm các giải pháp bếp và thiết bị gia dụng đạt chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh nhu cầu nâng cao chất lượng sống ngày một gia tăng, mô hình bếp mô phỏng theo tiêu chuẩn châu Âu này sẽ hỗ trợ khách hàng dễ dàng hình dung, dùng thử và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho gia đình."

Ông Tịnh cũng nhấn mạnh thêm về cam kết: "Chúng tôi muốn mang đến cho Quý vị những trải nghiệm thật nhất, đồng nhất và chỉn chu. Đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và tận tâm. Và dù ở bất kỳ chi tiết nào, chúng tôi cũng nỗ lực giữ vững tinh thần chất lượng Đức – điều làm nên giá trị của Bosch."

Vượt lên trên chức năng trưng bày thông thường, Bosch Experience Centre được định vị là một không gian sống chuẩn Đức với concept premium được đầu tư bài bản. Nơi đây sở hữu một bố cục liền mạch, ánh sáng tinh tế, và các khu vực chức năng (bếp - phòng ăn - khu giặt sấy) được kết nối một cách hài hòa. Chính sự chỉn chu đến từng chi tiết đã mang lại cho trung tâm tiềm năng khai thác đa dạng, vượt xa một showroom truyền thống, biến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho: Các workshop ẩm thực Á - Âu do những đầu bếp chuyên nghiệp và nổi tiếng dẫn dắt; Những buổi quay chụp, sáng tạo nội dung xoay quanh chủ đề gia đình, ẩm thực và phong cách sống cao cấp; Những buổi trải nghiệm thực tế, review và chia sẻ dành riêng cho cộng đồng yêu công nghệ nhà bếp.

Với định hướng của showroom trong tương lai sẽ không chỉ dừng lại ở giá trị trưng bày thông thường, mà còn mở ra nhiều tiềm năng khai thác và là điểm đến quen thuộc với cộng đồng yêu công nghệ, nhà cửa, ẩm thực hướng tới phong cách chuẩn Đức.

Quý khách hàng hay đối tác quan tâm và muốn trải nghiệm thực tế các sản phẩm tới từ thương hiệu Bosch có thể liên hệ tới:

Hotline : 1900 277 278

Email: kd.tdhd@thuduchouse.com

Địa chỉ: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM

Hoặc inbox fanpage Bosch Experience Centre by TDHD để được hỗ trợ nhanh nhất.