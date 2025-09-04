BQP Nga tung bằng chứng xác lập chiến tích, ông Putin tuyên bố điều chưa từng làm với Ukraine

BQP Nga tung bằng chứng kiểm soát một nửa Kupyansk

Theo trang tin Topwar, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố bằng chứng cho thấy quân đội nước này đã kiểm soát một nửa thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkiv.

Trong đoạn video phát trên kênh Telegram chính thức, binh sĩ Nga xuất hiện tại nhiều vị trí trung tâm thành phố, bao gồm khu vực gần tòa hành chính, sân vận động Spartak, trạm điện và tháp truyền hình.

Những hình ảnh này được coi là bằng chứng trực tiếp về các bước tiến rõ rệt của lực lượng Nga tại chiến trường phía đông Ukraine.

BQP Nga công bố hình ảnh cờ Nga ở Kupyansk.

Kupyansk nằm ở bờ đông sông Oskol, giữ vị trí chiến lược quan trọng đối với cả hai bên.

Với phía Nga, thành phố này được xem là tuyến phòng thủ then chốt của quân đội Ukraine ở đông Kharkiv. Kiểm soát Kupyansk sẽ mở ra hướng tấn công sang phía tây, đồng thời tạo điều kiện kết nối với lực lượng Nga đang hoạt động tại Volchansk.

Ngược lại, với Ukraine, Kupyansk là trung tâm hậu cần lớn nhất của khu vực. Tại đây có nhà ga đường sắt quan trọng Kupyansk-Uzlovoy, đóng vai trò huyết mạch vận chuyển tiếp tế. Chính vì vậy, việc Nga tuyên bố kiểm soát một nửa thành phố này có ý nghĩa chiến lược rất lớn.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, từng cho biết Kupyansk gần như đã bị nhóm quân "Phía Tây" của Nga bao vây.

Ông khẳng định tình hình chiến thuật ở các hướng Volchansk và Liptsov thuộc tỉnh Kharkiv cũng đang cải thiện rõ rệt theo hướng có lợi cho Moscow.

(BQP Nga công bố bằng chứng về chiến tích mới nhất của Nga. Nguồn: BQP Nga).

Ông Putin tuyên bố điều chưa từng làm với Ukraine

Trong khi chiến sự tại Kupyansk tiếp tục căng thẳng, những phát biểu mới nhất của Tổng thống Vladimir Putin lại gây chú ý bởi mang sắc thái khác thường.

Thay vì chỉ tập trung vào khía cạnh quân sự, ông bất ngờ đưa ra quan điểm chưa từng có về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, theo hãng tin Reuters (Anh), ông Putin tuyên bố Moscow chưa bao giờ phản đối khả năng Ukraine trở thành thành viên EU. Ông còn nhấn mạnh có thể tìm ra sự đồng thuận nhằm bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine trong tương lai.

Theo Reuters, đây được coi là một trong những phát biểu mang tính "ôn hòa" hiếm hoi của ông chủ Điện Kremlin kể từ khi xung đột bùng phát.

Ông Putin tuyên bố Moscow chưa bao giờ phản đối khả năng Ukraine trở thành thành viên EU. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau hội nghị thượng đỉnh với Putin tại Alaska hồi tháng 8, cho rằng lãnh đạo Nga đã "mệt mỏi" với cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc có thể đạt được hòa bình để kết thúc cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II vẫn còn là dấu hỏi.

Trái lại, Ukraine cùng nhiều lãnh đạo châu Âu cho rằng ông Putin không thực sự nghiêm túc với vấn đề hòa bình. Họ cảnh báo nếu Nga thắng thế trong cuộc chiến, nguy cơ Moscow tiếp tục mở rộng xung đột sang châu Âu và thách thức NATO là rất lớn.

Đáp lại, trong chuyến công du Trung Quốc, ông Putin bác bỏ những cáo buộc trên, gọi đó là "câu chuyện hù dọa" và "sự cuồng loạn" do những kẻ bất tài thổi phồng nhằm dựng Nga thành kẻ thù.

Theo ông, Moscow buộc phải hành động ở Ukraine bởi cái gọi là "nỗ lực của phương Tây, cùng với NATO, nhằm thâu tóm toàn bộ không gian hậu Xô-viết."

"Về vấn đề Ukraine gia nhập EU, chúng tôi chưa bao giờ phản đối" - ông Putin nói với Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong một cuộc hội đàm tại Trung Quốc. "Nhưng về NATO, lập trường của chúng tôi rõ ràng: điều này là không thể chấp nhận".

Bài toán khó về bảo đảm an ninh

Theo các nhà ngoại giao, một cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine – với sự hậu thuẫn của Mỹ và châu Âu – hiện là một trong những điểm khó nhất của mọi kịch bản hòa bình. Kiev khẳng định Nga không có quyền quyết định nước này được hay không được gia nhập tổ chức quốc tế nào.

NATO cũng khẳng định Moscow không thể có quyền phủ quyết đối với tư cách thành viên, khi liên minh được thành lập từ năm 1949 nhằm đối phó với Liên Xô.

Ông Putin tiết lộ đã bàn về an ninh Ukraine trong hội nghị với Tổng thống Trump ngày 15/8. "Có nhiều phương án để bảo đảm an ninh cho Ukraine khi xung đột kết thúc" - ông nói - "Và theo tôi, hoàn toàn có cơ hội để đạt sự đồng thuận ở đây."

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân. Ông tuyên bố Moscow sẵn sàng phối hợp với Mỹ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở lớn nhất châu Âu, hiện do Nga kiểm soát từ tháng 3/2022.

"Chúng tôi có thể hợp tác với đối tác Mỹ tại nhà máy Zaporizhzhia" - ông nói, đồng thời cho biết đã có các cuộc thảo luận gián tiếp với Washington và thậm chí sẵn sàng hợp tác với cả Ukraine.