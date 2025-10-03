Brandformance cho ngành FMCG: Cập nhật tầm nhìn 2030 & ra mắt công nghệ DOOH thế hệ mới

Sự kiện mang đến tầm nhìn kinh tế Việt Nam đến năm 2030, đồng thời chứng kiến màn ra mắt công nghệ quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (DOOH) thế hệ mới.

Trong bài phát biểu khai mạc, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, nhấn mạnh: Trong 2 năm tới, kinh tế toàn cầu chỉ dự báo tăng trưởng khiêm tốn ở mức 2,4 – 3%, trong khi Việt Nam được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng cao 9 – 10%/năm, vượt xa nhiều nền kinh tế lớn. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho ngành FMCG.

Tiếp nối, ông Soames Hines – CEO Ogilvy Vietnam đã đưa ra 4 trụ cột chiến lược cho sự phát triển của thương hiệu FMCG trong tương lai: AI sáng tạo và dự báo, tăng cường sức mạnh thương hiệu, ý tưởng lớn và hệ thống bản thể thương hiệu.

Điểm nhấn của diễn đàn là phần công bố của ông Lê Viết Hải Sơn – CEO Chicilon Digital Media, giới thiệu 3 công nghệ DOOH chủ lực thế hệ mới:

4G: cập nhật nội dung quảng cáo tức thời, linh hoạt theo bối cảnh.

AI Tracking: đo lường minh bạch nhân khẩu học và hành vi người xem.

NFC: biến DOOH thành kênh quảng cáo tương tác, kết nối trực tiếp từ màn hình đến hành động mua hàng.

Ông nhấn mạnh: DOOH sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò quảng bá hình ảnh, mà trở thành động cơ brandformance, trực tiếp thúc đẩy doanh số cho thương hiệu.

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Diễm Thúy (Tổng Giám đốcKantar Media Vietnam) công bố dữ liệu nghiên cứu, khẳng định Digital Elevator Media đạt mức độ chú ý cao (87% tại sảnh, 80% trong thang máy), vượt trội so với nhiều kênh truyền thông khác. Với khả năng hiển thị đúng - đủ - đều, cùng mức độ ghi nhớ thương hiệu vượt trội, Digital Elevator Media trở thành lựa chọn thiết yếu cho các thương hiệu FMCG tối ưu chiến lược brandformance.

Khép lại chương trình, ông Trần Lệ Nguyên – CEO Tập đoàn KIDO chia sẻ về ứng dụng AI và nội dung đồng sáng tạo trong chiến dịch Trung Thu 2025, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác với Chicilon để mở ra những hướng tăng trưởng mới cho ngành.

Với gần 20 năm kinh nghiệm cùng những công nghệ DOOH thế hệ mới, Chicilon Digital Media đang dẫn dắt ngành quảng cáo bước từ "hiển thị" sang "hiệu quả", mang đến động lực tăng trưởng mới cho các thương hiệu FMCG.