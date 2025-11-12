BSR đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu nhiên liệu dầu diesel sinh học

Tham dự buổi làm việc có ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc BSR, cùng GS.TS Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu (Phòng TNTĐ), Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

Dự án Pilot BioDiesel là công trình hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa BSR và Phòng TNTĐ, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, với tên gọi: "Đồng nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm nhiên liệu dầu diesel sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, dầu vi tảo ở quy mô bán công nghiệp". Đây là nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp công ty, có ý nghĩa chiến lược trong lộ trình phát triển nhiên liệu sạch của BSR.

Lãnh đạo BSR tham quan và thúc đẩy tiến độ hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm nhiên liệu dầu diesel sinh học... (Ảnh: Minh Đức).

Sản phẩm chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chia sẻ về sản phẩm đang được nghiên cứu, ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR cho biết: "Đây là một trong những sản phẩm mới, tiêu biểu của chương trình khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo tại BSR. Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và định hướng của Petrovietnam về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bên cạnh các nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính chiến lược dài hạn, BSR triển khai nhiều đề án công nghệ cấp công ty. Dự án biodiesel là một trong những nhiệm vụ trọng điểm trong năm nay, được phối hợp triển khai với Phòng TNTĐ của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR.

Sản phẩm biodiesel đang được triển khai ở quy mô bán công nghiệp với những kết quả bước đầu rất tích cực. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là tiền đề quan trọng để tiến tới sản xuất chính thức, thương mại hóa và đưa ra thị trường trong thời gian tới. Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra thị trường sản phẩm nhiên liệu sinh học mới đáp ứng yêu cầu chất lượng và thị hiếu tiêu dùng. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với công tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của BSR trong năm nay".

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR cho biết, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và định hướng của Petrovietnam về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bên cạnh các nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính chiến lược và dài hạn, BSR triển khai nhiều đề án công nghệ cấp công ty (Ảnh: Minh Đức).

Về cơ chế hỗ trợ đưa sản phẩm khoa học công nghệ vào sản xuất và ứng dụng rộng rãi, ông Bùi Ngọc Dương cho biết: "Để sản phẩm khoa học công nghệ đi vào sản xuất đại trà, đóng góp doanh thu đổi mới sáng tạo đúng tinh thần các nghị quyết, cần đồng bộ nhiều giải pháp. Bên cạnh nỗ lực nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp, cơ chế và chính sách hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành là yếu tố then chốt".

Theo đó, thứ nhất, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo cần bám sát Luật Khoa học và công nghệ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, từ khâu sản xuất nguyên liệu đầu vào, lưu trữ, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm.

Thứ hai, cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nhiên liệu sạch. Do nguồn nguyên liệu rất đa dạng, cần cơ chế bảo đảm nguồn cung ổn định, đồng thời xem xét chính sách hỗ trợ về giá để sản phẩm có thể cạnh tranh với nhiên liệu truyền thống. Khi giá thành đầu ra tiệm cận hoặc tương đương với nhiên liệu hóa thạch, khả năng tiếp cận thị trường sẽ nhanh và hiệu quả hơn cho cả nhà sản xuất và đơn vị phân phối.

"Chúng tôi tiên phong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nhưng để đưa đến tay người tiêu dùng, rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là các chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng nhiên liệu sạch. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định", ông Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh.

Lựa chọn hướng đi bền vững từ nguồn nguyên liệu thế hệ 2 và 3

Chia sẻ về lý do lựa chọn phát triển nhiên liệu diesel sinh học từ phế phụ phẩm và vi tảo, GS.TS Vũ Thị Thu Hà cho biết: "Chuyển dịch năng lượng đang là xu thế tất yếu trên toàn cầu và tại Việt Nam. Trong nghiên cứu sản xuất biodiesel, chúng tôi ứng dụng công nghệ tiên tiến với hệ xúc tác dị thể, có khả năng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Công nghệ này cho phép sử dụng nguyên liệu phẩm cấp thấp, qua đó giảm đáng kể chi phí sản xuất và tạo lợi thế cạnh tranh".

GS.TS Vũ Thị Thu Hà cho biết, chuyển dịch năng lượng đang là xu thế tất yếu trên toàn cầu và tại Việt Nam (Ảnh: Minh Đức).

Theo GS.TS Vũ Thị Thu Hà, một thách thức lớn của năng lượng xanh hiện nay là giá thành sản xuất còn cao do nguyên liệu phân tán, khó thu gom. Việc kết hợp phế phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm (thế hệ 2) với dầu vi tảo và dầu từ cây công nghiệp không cạnh tranh lương thực (thế hệ 3) giúp tạo nguồn nguyên liệu xanh, bền vững, thân thiện môi trường. "Công nghệ của chúng tôi có thể xử lý nguyên liệu phẩm cấp thấp mà nhiều quy trình truyền thống không làm được, mở ra hướng đi bền vững và có khả năng tạo ra sản phẩm cạnh tranh hơn", bà Vũ Thị Thu Hà nhấn mạnh.