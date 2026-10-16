BSR ước lãi 9 tháng cao kỷ lục, hé lộ kế hoạch thoái vốn Nhà nước

Ngày 15/10, CTCP - Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam (mã BSR) tổ chức cuộc gặp gỡ nhà đầu tư. Theo cập nhật từ Vietcap, ban lãnh đạo BSR cho biết doanh thu 9 tháng đầu năm của BSR đạt 164.500 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳvà vượt 7% kế hoạch cả năm đề ra (154.140 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ BSR đạt 22.900 tỷ đồng, gấp 10,6 lần cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận đạt mức kỷ lục nhờ chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu và dầu thô (crack spread) duy trì ở mức cao.

Tính riêng trong quý 3, doanh thu BSR đạt 59.900 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 6.900 tỷ đồng, giảm 9% so với quý trước nhưng gấp 7,7 lần cùng kỳ 2025.

Trong quý vừa qua, sản lượng bán tăng 5%, giá dầu Brent tăng 33% so với cùng kỳ. Crack spread bình quân tại Platts Singapore đối với xăng RON 95, dầu diesel và Jet A1 lần lượt đạt 27,8 USD/thùng, 62,9 USD/thùng và 60,7 USD/thùng, tương ứng gấp 1,3 lần, 2,2 lần và 2,3 lần cùng kỳ.

Ban lãnh đạo BSR cho biết, đây mới là kết quả ước tính và số liệu thực tế có thể cao hơn do giá dầu thô đã giảm khoảng 7 USD/thùng so với quý trước, giúp giảm chi phí nguyên liệu đầu vào, trong khi crack spread vẫn duy trì ở mức cao.

Ban lãnh đạo BSR kỳ vọng mức bình quân cả năm 2026 đạt 32 USD/thùng, cao hơn 52% so với mức 21,1 USD/thùng của năm 2022. Sang năm 2027, BSR dự báo crack spread dao động 18 - 27 USD/thùng, bình quân khoảng 23 USD/thùng, giảm 28% so với mức dự kiến của năm 2026.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng hoạt động giao thương qua eo biển Hormuz từng bước ổn định trở lại. Dù vậy, mức dự báo này vẫn cao hơn 7% so với năm 2022 và vượt xa bình quân 9,9 USD/thùng của giai đoạn 2014 - 2019.

Theo BSR, mặt bằng crack spread tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung dầu thô thắt chặt sau khi các quốc gia giải phóng kho dự trữ chiến lược, cùng với việc công suất lọc dầu tại Trung Đông và Nga bị thu hẹp. Ngoài ra, BSR dự kiến đợt bảo dưỡng tổng thể định kỳ năm 2027 kéo dài khoảng 32 ngày, qua đó có thể tạo dư địa tăng nhẹ cho dự báo sản lượng bán.

Kế hoạch thoái vốn nhà nước

Về cơ cấu sở hữu, BSR đặt mục tiêu hoàn tất kế hoạch thoái vốn Nhà nước trước ngày 11/3/2027 nhằm đáp ứng quy định về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chỉ định các đơn vị tư vấn, dự kiến hoàn tất công tác định giá doanh nghiệp trước ngày 31/12/2026.

Theo kế hoạch, tối thiểu 2,13% cổ phần BSR sẽ được bán thông qua đấu giá công khai, với thời hạn hoàn tất trước ngày 11/3/2027.

Về dài hạn, Petrovietnam đã ban hành nghị quyết tìm kiếm đối tác chiến lược gắn với hoạt động cung ứng dầu thô. Ban lãnh đạo BSR cho biết một số nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài, đã bày tỏ sự quan tâm, song thông tin chi tiết chưa được công bố.

Theo đánh giá của Vietcap, tiến độ thoái vốn hiện tại nhìn chung phù hợp với kỳ vọng quá trình này sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2027.