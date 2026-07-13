Bữa ăn yêu thích nhất của Jude Bellingham

Là ngôi sao sáng nhất tuyển Anh tại World Cup 2026 với liên tiếp những màn trình diễn bùng nổ, Jude Bellingham không chỉ gây chú ý bởi phong độ trên sân mà còn bởi chế độ ăn uống khoa học phía sau thành công ấy.

Theo The Athletic, tiền vệ 23 tuổi có đầu bếp riêng để xây dựng thực đơn phù hợp với cường độ thi đấu đỉnh cao. Để duy trì thể trạng, Bellingham từng mời đầu bếp kiêm chuyên gia dinh dưỡng Alberto Mastromatteo đến chăm sóc thực đơn tại nhà riêng ở Madrid. Đây là người từng đồng hành cùng Karim Benzema, nên chế độ ăn của Bellingham cũng được xây dựng rất bài bản.

Thực đơn hằng ngày ưu tiên các thực phẩm giàu dinh dưỡng như gạo, yến mạch, hạt diêm mạch (quinoa), rau xanh, cá và các loại thịt nạc nhằm cung cấp đủ protein, carbohydrate và vi chất cần thiết.

Dù vậy, chế độ ăn này không quá khắt khe đến mức "cấm tuyệt đối" những món yêu thích. Theo các nguồn tin, Alberto Mastromatteo vẫn cho phép Bellingham thỉnh thoảng thưởng thức khoai tây chiên hoặc bánh ngô như một cách giúp cầu thủ giải tỏa tâm lý và duy trì sự cân bằng trong ăn uống.

Ngôi sao của tuyển Anh cũng duy trì thói quen ăn 4 bữa mỗi ngày, thường vào khoảng 10 giờ sáng, 14 giờ, 18 giờ 45 và 20 giờ 45. Theo Abigail Green - nhà sinh lý học sức khỏe và thể chất cấp cao tại Nuffield Health, việc chia nhỏ các bữa ăn trong ngày giúp cơ thể duy trì nguồn năng lượng ổn định, đồng thời hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp hiệu quả hơn, đặc biệt với những người thường xuyên vận động cường độ cao.

Giữa những bữa ăn được tính toán kỹ lưỡng, anh vẫn dành sự yêu thích đặc biệt cho một món ăn rất quen thuộc của người Anh: Đậu nướng sốt cà chua ăn cùng trứng.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng dưới góc độ dinh dưỡng, đây lại là sự kết hợp mang đến nhiều lợi ích cho người thường xuyên vận động.

Đậu nướng: Nguồn carbohydrate và chất xơ chất lượng

Đậu nướng (baked beans) cung cấp carbohydrate giúp bổ sung năng lượng cho cơ bắp, đồng thời chứa lượng chất xơ đáng kể giúp duy trì cảm giác no và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa sắt, kẽm và các vitamin nhóm B - những dưỡng chất tham gia vào quá trình tạo năng lượng và hỗ trợ hoạt động của cơ thể khi luyện tập cường độ cao.

Phần sốt cà chua đi kèm cũng bổ sung lycopene - chất chống oxy hóa được nghiên cứu có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trứng: Protein chất lượng cao giúp phục hồi cơ bắp

Trứng từ lâu đã được xem là một trong những nguồn protein hoàn chỉnh nhất nhờ chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu.

Không chỉ vậy, trứng còn giàu vitamin A, vitamin D, vitamin B12 và choline - dưỡng chất quan trọng đối với hoạt động của não bộ, hệ thần kinh và nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Với người chơi thể thao, protein từ trứng giúp sửa chữa và tái tạo các sợi cơ sau luyện tập, đồng thời góp phần duy trì khối cơ.

Vì sao sự kết hợp này phù hợp trước khi vận động?

Một bữa ăn trước khi thi đấu hoặc tập luyện nên có sự cân bằng giữa carbohydrate và protein.

Trong đó:

Đậu nướng cung cấp năng lượng ổn định nhờ carbohydrate và chất xơ.

Trứng bổ sung protein chất lượng cao để bảo vệ và phục hồi cơ bắp.

Các vitamin và khoáng chất trong cả hai thực phẩm góp phần hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng.

Chính vì vậy, dù có vô số lựa chọn cao cấp, món đậu nướng ăn cùng trứng vẫn là lựa chọn yêu thích của Jude Bellingham và hoàn toàn có cơ sở về mặt dinh dưỡng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng nhu cầu dinh dưỡng của vận động viên chuyên nghiệp khác với người bình thường. Để có một chế độ ăn cân đối, bữa ăn vẫn cần kết hợp thêm rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn chất béo lành mạnh, thay vì chỉ dựa vào một món ăn duy nhất.

(Nguồn: Mirrror, Goal)