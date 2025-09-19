Bức tranh thị trường ô tô 8 tháng đầu năm: SUV áp đảo, MPV bứt tốc, sedan ‘hụt hơi’ - người Việt đang thay đổi thị hiếu mua xe?

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt về thị hiếu người tiêu dùng. Nếu như khoảng 3 năm trở về trước, sedan từng là lựa chọn quen thuộc nhờ thiết kế nhỏ gọn và giá dễ tiếp cận, liên tục duy trì thị phần trên 20%, dẫn đầu trong số các dòng xe thì nay SUV và MPV mới là hai phân khúc dẫn dắt doanh số.

Theo số liệu tổng hợp trong 8 tháng đầu năm 2025 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA (chưa bao gồm doanh số của Hyundai và VinFast), SUV luôn giữ vị trí số một về lượng xe bán ra, dao động từ 3.800 đến hơn 7.000 xe/tháng. Điểm nhấn là tháng 3 và tháng 6, doanh số SUV lần lượt đạt 6.700 và 7.100 xe, cao gần gấp đôi sedan.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này phản ánh xu hướng chuộng xe gầm cao của người tiêu dùng, khi SUV tiện dụng với hạ tầng giao thông nhiều ổ gà, ngập nước, vừa mang lại cảm giác an toàn và phong cách thể thao.

MPV cũng là "ngôi sao mới nổi" của thị trường. Từ mức dưới 3.000 xe đầu năm, doanh số MPV bất ngờ tăng vọt lên gần 5.800 xe trong tháng 3, tiệm cận SUV. Dù sau đó có điều chỉnh, phân khúc này vẫn duy trì ổn định quanh ngưỡng 4.000 – 5.000 xe/tháng. Các mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz hay Suzuki Ertiga Hybrid đang đáp ứng đúng nhu cầu của các gia đình trẻ và cả khách hàng dịch vụ vận tải, nơi yêu cầu sự rộng rãi và kinh tế được đặt lên hàng đầu.

Ngược lại, sedan dần hụt hơi trong cuộc đua. Trong 8 tháng đầu năm, doanh số sedan hiếm khi vượt quá 3.800 xe/tháng, thậm chí có thời điểm rơi xuống chỉ còn hơn 2.200 xe. Sự suy yếu này cho thấy sedan không còn giữ được sức hút như 5–7 năm trước, khi người Việt ngày càng ưu tiên tính đa dụng, chở được nhiều người và phù hợp nhiều mục đích hơn là kiểu dáng truyền thống.

Cần lưu ý rằng các con số trên chưa tính tới Hyundai và VinFast – hai thương hiệu nằm trong nhóm bán chạy nhất thị trường. Nếu cộng thêm Accent – mẫu sedan liên tục dẫn đầu doanh số nhiều năm liền – sedan sẽ bớt 'lép vế' hơn so với biểu đồ hiện tại.

Tuy nhiên dựa theo báo cáo bán hàng từ Tập đoàn Thành Công (TC Group), doanh số bán hàng của Hyundai Accent trong tháng 8/2025 chỉ ghi nhận 332 xe, giảm 34% so với tháng 7 và lần đầu tiên đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của Hyundai, xếp sau Tucson và Creta.

Doanh số của Accent đạt đỉnh vào tháng 3 vừa qua với 1.049 xe bán ra, tuy nhiên mẫu xe này đã không thể duy trì được đà tăng trưởng và liên tục sụt giảm trong những tháng gần đây. Đặc biệt là cú trượt dốc mạnh trong tháng 8/2025 khi lần đầu tiên chỉ có hơn 300 xe được giao tới tay khách hàng đã khiến mẫu xe này bị các đối thủ bỏ lại phía sau. Doanh số cộng dồn 8 tháng năm 2025, Hyundai Accent cũng mới chỉ bán được 4.629 xe, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, nếu cộng dồn với sự góp mặt của Hyundai Creta, Tucson, Santa Fe đặc biệt là loạt SUV điện của VinFast, ngôi vương của SUV lại càng được củng cố. Riêng đối với VinFast, chỉ tính trong tháng 8/2025, mẫu xe bán chạy nhất của hãng là chiếc VF 5 đã đạt doanh số 2.745 xe chỉ trong tháng 8, gần bằng doanh số của dòng xe sedan trong 1 tháng. VinFast Herio Green đạt doanh số 2.395 xe và VF 6 đạt 2.038 xe. Những con số này cho thấy SUV đang được lòng người dùng cũng như xu hướng chuyển đổi xe điện ngày một trở nên phổ biến.

Nhìn rộng hơn, xu hướng này không chỉ là hiện tượng riêng của Việt Nam. SUV đã vượt sedan tại Mỹ từ nhiều năm nay, còn Trung Quốc chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của MPV điện. Rõ ràng, thị hiếu của người tiêu dùng toàn cầu đang dần đồng nhất: ưu tiên tính đa dụng, thoải mái và an toàn.

Với đà tăng trưởng hiện nay, SUV và MPV nhiều khả năng sẽ tiếp tục là động lực chính của thị trường ô tô Việt Nam trong giai đoạn 2025–2026. Xe điện và hybrid ở hai phân khúc này cũng hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ, tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng. Thói quen mua xe của người Việt đã thay đổi, và điều này sẽ buộc các hãng xe phải tái định hình danh mục sản phẩm nếu không muốn tụt lại phía sau.