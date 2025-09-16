Ảnh minh họa

Khảo sát tại thời điểm giữa tháng 9/2025, giá Honda Vision – một trong những mẫu xe máy bán chạy nhất tại Việt Nam đang chứng kiến mức giảm mạnh. Theo khảo sát, Honda Vision 2025 hiện đang phân phối 4 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Hiện tại, giá niêm yết và giá đại lý đã rơi xuống mức cực kỳ hấp dẫn.

Đơn vị: triệu đồng. Giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của từng đại lý Honda và các khu vực bán.

Với mức giá này, Honda Vision 2025 trở thành mẫu tay ga có giá hấp dẫn nhất phân khúc và gần như chấm dứt tình trạng đội giá cao từng gây bức xúc cho người tiêu dùng trước đây. So với thời kỳ đỉnh cao vào năm 2022, khi Vision từng được bán với giá lên tới gần 60 triệu đồng tại một số đại lý, hiện mẫu xe này đã giảm hơn 20 triệu đồng/chiếc.

Với mức giá này, các đại lý không chỉ đang kích cầu mà còn tạo áp lực lớn lên các đối thủ trong cùng phân khúc xe tay ga đô thị. Trong mùa tựu trường, khi mua xe Honda Vision, khách hàng là học sinh sinh viên còn nhận được các ưu đãi như 2 voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng, đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3, Sạc pin dự phòng Samsung EB P5300x 20000 mAh 25W, Voucher mua sắm nhãn hiệu PUMA trị giá 1.000.000 VNĐ hoặc đồng hồ Samsung Galaxy Fit 3,…

Honda Vision được giới trẻ yêu thích nhờ thiết kế thời trang, trẻ trung, nhỏ gọn cùng khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.871mm x 686mm x 1.101mm; độ cao yên 761mm. khoảng cách trục bánh xe 1.255 mm.

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa những đường nét ba chiều , đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật. Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố, đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái.

Cung cấp sức mạnh cho Vision 2025 là khối động cơ eSP thông minh với thiết kế nhỏ gọn, dung tích 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn và làm mát bằng không khí. Động cơ này tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG, và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (idling stop), giúp tăng cường hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm ma sát. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 1,88 lít/100 km.