Ô tô từ Indonesia chiếm lĩnh thị trường Việt

14-09-2025 - 20:51 PM | Thị trường

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc có xu hướng giảm trong tháng 8-2025.

Ước tính có 14.913 ô tô được nhập về Việt Nam vào tháng này, giảm 19% so với tháng 7-2025 và giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị ô tô nhập khẩu tháng 8-2025 đạt 363 triệu USD, giảm khoảng 16% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng 22,6% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy xu hướng các nhà nhập khẩu ưu tiên đưa những dòng xe có giá trị cao về nước. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc ước tính đạt 136.490 chiếc, giá trị ước 3,021 tỉ USD - tăng 28,1% về lượng và 38,3% về giá trị so với cùng kỳ.

Số lượng ô tô từ Indonesia nhập về Việt Nam tháng 8-2025 đứng vị trí thứ nhất với 6.673 chiếc, giá trị nhập khẩu đạt gần 91,5 triệu USD. Thái Lan đứng thứ 2 về số lượng với 5.346 chiếc nhưng giá trị lên tới hơn 113,4 triệu USD. Xếp vị trí thứ 3 là xe nhập khẩu từ Trung Quốc với 3.206 chiếc, giá trị hơn 106,4 triệu USD.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, ô tô xuất xứ Indonesia nhập vào Việt Nam đạt 51.955 chiếc, với giá trị 736,4 triệu USD. Xe từ Thái Lan chỉ đạt 47.344 chiếc nhưng giá trị cao hơn khá đáng kể, khoảng 935 triệu USD. Đáng chú ý, Việt Nam chỉ nhập 30.506 ô tô Trung Quốc song tổng giá trị lên đến 993,7 triệu USD.

Ngoài ra, thị trường trong nước còn có mặt nhiều dòng xe từ Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Anh...

Theo M.Chiến

nld.com.vn

