Tháng ngâu, VinFast vẫn bán mỗi ngày hơn 350 ô tô

Trong tháng 8/2025, VinFast đã bàn giao 10.922 ô tô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, tức mỗi ngày có 352 xe được bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số xe VinFast bán ra đạt 89.970 chiếc, tiếp tục khẳng định vị thế số một về thị phần tại Việt Nam.

Theo số liệu công bố, mẫu xe có doanh số cao nhất tháng 8 là VF 5 với 2.745 xe, nâng lũy kế từ đầu năm lên 27.109 chiếc. Bên cạnh đó, phiên bản Herio Green – phát triển từ VF 5 và hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ – cũng đạt 2.395 xe bán ra trong tháng.

Đứng thứ hai là mẫu VF 3 với 2.481 xe. Dù tháng 8 không dẫn đầu, nhưng tính lũy kế từ đầu năm, VF 3 hiện giữ vị trí mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam với 28.704 xe.

Mẫu B-SUV VF 6 đạt 2.038 xe trong tháng 8, nâng tổng số lên 12.492 chiếc từ đầu năm. Trong khi đó, mẫu C-SUV VF 7 bán ra 718 xe, đưa tổng doanh số lên 5.099 xe.

Các dòng xe khác như VF 8, VF 9, Nerio Green và Limo Green cũng đóng góp vào kết quả chung. Đáng chú ý, những chiếc Limo Green đầu tiên đã được bàn giao từ ngày 5/8, đánh dấu sự tham gia của VinFast vào phân khúc MPV 7 chỗ phục vụ cả gia đình và dịch vụ.

Đại diện VinFast cho biết kết quả kinh doanh tháng 8 diễn ra trong giai đoạn “tháng Ngâu” – vốn thường được coi là thấp điểm của thị trường ô tô – cho thấy nhu cầu với xe điện vẫn duy trì ổn định.

Hiện VinFast sở hữu danh mục sản phẩm thuần điện đa dạng, trải dài từ mini-SUV, A-SUV, B-SUV, C-SUV, E-SUV cho đến MPV 7 chỗ. Trong thời gian tới, hãng dự kiến bổ sung các mẫu Minio Green (xe điện cỡ nhỏ hướng tới vận tải dịch vụ), EC Van (xe chở hàng cỡ nhỏ) và xe buýt mini điện nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của thị trường.



