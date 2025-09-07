Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast VF 6 và VF 7 làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn, giá bán 'chấn động' thị trường?

07-09-2025 - 14:01 PM | Thị trường

Giá bán của VinFast VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ rất tốt so với các xe đối thủ cùng phân khúc.

VinFast mới đây đã chính thức bán ra hai mẫu VF 6 và VF 7 đến thị trường Ấn Độ. Theo công bố, VF 6 có giá khởi điểm từ 16,49 lakh rupee cho bản Earth, 17,79 lakh cho bản Wind và 18,29 lakh cho bản Wind Infinity. Trong khi đó, VF 7 được định vị ở phân khúc cao hơn, với mức giá lần lượt 20,89 lakh cho bản Earth, 23,49 lakh cho bản Wind, 23,99 lakh cho bản Wind Infinity, 24,99 lakh cho bản Sky và 25,49 lakh cho bản Sky Infinity.

Việc công bố mức giá này cho thấy VinFast muốn tham gia trực diện vào các phân khúc SUV điện đang phát triển nhanh nhất tại Ấn Độ, từ tầm trung cho đến cận cao cấp.

VinFast VF 6 và VF 7 làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn, giá bán 'chấn động' thị trường?- Ảnh 1.

VinFast VF 6 dành cho thị trường Ấn Độ.

Trong phân khúc của VinFast VF 6, thị trường Ấn Độ hiện đã có sự hiện diện của những cái tên quen thuộc như Tata Nexon EV, Mahindra XUV400, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric hay Tata Curvv EV.

Các mẫu xe này dao động từ 14,5 lakh đến hơn 27 lakh rupee, tùy phiên bản và trang bị. Điều đó có nghĩa VF 6 đặt mình vào khoảng giá trung bình, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe nội địa vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng.

VinFast VF 6 và VF 7 làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn, giá bán 'chấn động' thị trường?- Ảnh 2.

VinFast VF 7 dành cho thị trường Ấn Độ.

Đối với VinFast VF 7, mức giá từ 20,89 đến 25,49 lakh rupee đưa xe vào cùng sân chơi với những mẫu SUV điện cỡ trung như BYD Atto 3, Tata Harrier EV và Mahindra XEV 9e. Đây là những lựa chọn phổ biến trong tầm giá 22 đến 30 lakh rupee.

Ngoài ra, giá của VinFast VF 7 cũng thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm nhập khẩu như Hyundai Ioniq 5 (từ khoảng 46 lakh) hay Kia EV6 (từ hơn 65 lakh).

VinFast VF 6 và VF 7 làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn, giá bán 'chấn động' thị trường?- Ảnh 3.

Hai mẫu xe của VinFast có lợi thế về giá do được lắp ráp tại địa phương.

Bên cạnh giá bán, điểm đáng chú ý là VinFast đã có những điều chỉnh cụ thể cho VF 6 và VF 7 khi đưa vào thị trường Ấn Độ. Theo đó, xe được tăng khoảng sáng gầm lên 190 mm , sử dụng lốp dày hơn mâm nhỏ hơn để phù hợp hơn với điều kiện đường xá phức tạp. Một số chi tiết tiện ích cũng được bổ sung như khay sạc không dây hộc cửa có thể chứa chai 1 lít , nhằm đáp ứng thói quen sử dụng hàng ngày của người dân.

Sự xuất hiện của VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện nước này đang tăng trưởng mạnh mẽ. Việc định giá ở mức tiệm cận hoặc thấp hơn một số đối thủ cho thấy VinFast muốn nhanh chóng thu hút người dùng mới, đồng thời tận dụng lợi thế nhà máy sản xuất đặt tại Tamil Nadu để giảm chi phí và đáp ứng tốt hơn nhu cầu địa phương.

VinFast VF 6 và VF 7 làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn, giá bán 'chấn động' thị trường?- Ảnh 4.

Bên trong nhà máy VinFast Ấn Độ.

Trong khi đó, các hãng xe nội địa như Tata và Mahindra vẫn nắm giữ ưu thế về thương hiệu và hệ thống dịch vụ, còn những nhà sản xuất quốc tế như Hyundai, Kia hay BYD lại tạo sức ép ở phân khúc cao hơn.

Tuy nhiên, VinFast với giá bán tốt hơn hẳn các đối thủ trong phân khúc, hãng xe này đang cho thấy tinh thần cạnh tranh cao tại thị trường quan trọng hàng đầu thế giới. Song song, VinFast cũng đang liên tục hợp tác với các đối tác tại địa phương nhằm mang đến dịch vụ có chất lượng tốt trong một thị trường cạnh tranh và đông dân bậc nhất thế giới.

Mẫu xe Kích thước (DxRxC mm) Giá (₹ lakh, ex-showroom)
VinFast VF 6 4238x1820x1594 16.49 – 18.29
Tata Nexon EV 3995×1802×1625 14.48 – 19.87
Mahindra XUV400 4200×1821×1634 17.92 – 20.22
MG ZS EV 4323×1809×1625 20.79 – 23.67
Hyundai Creta EV 4340×1790×1655 20.83 – 27.11
Tata Curvv EV 4310×1810×1637 20.22 – 25.67
VinFast VF 7 4545x1890x1636 20.89 – 25.49
BYD Atto 3 4455×1875×1615 24.99 – 39.14
Tata Harrier EV 4607×2132×1740 24.81 – 33.41
Mahindra XEV 9e 4789×1907×1694 21.90 – 30.50
Hyundai Ioniq 5 4635×1890×1625 từ 46.30
Kia EV6 4695×1890×1570 từ 65.96

Theo Đinh Quang Hiếu

Nhịp sống thị trường

