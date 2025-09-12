Hàng loạt phân khúc ô tô giảm doanh số khi bước vào tháng Ngâu

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 8/2025 đạt 25.973 xe các loại. Con số này giảm tới 18% so với tháng 7 trước đó, nhưng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái (vốn rơi vào tháng Ngâu).

Trong tháng 8 vừa qua, doanh số xe du lịch (xe con) đạt 17.304 chiếc, giảm 22% so với tháng 7. Nhóm xe thương mại (8.367 chiếc) cũng giảm 5% trong khi xe chuyên dụng (302 chiếc) giảm mạnh 53%.

VAMA lưu ý rằng đây là số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên hiệp hội và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA trong tháng 8. Hai hãng có thị phần lớn tại Việt Nam là VinFast và Hyundai công bố doanh số riêng.

Thị trường ô tô Việt Nam đi xuống tháng thứ hai liên tiếp sau khi đạt đỉnh vào tháng 6.

Về nguồn gốc xuất xứ, nhóm xe lắp ráp trong nước đạt doanh số 12.671 chiếc trong tháng 8, giảm 19% so với tháng trước. Nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng sụt giảm 17%, chỉ đạt 13.302 chiếc bán ra.

Xét theo phân khúc, SUV /Crossover hay ô tô gầm cao đa dụng tiếp tục là nhóm xe bán tốt nhất trong tháng 8 với doanh số 7.111 chiếc. Dẫu vậy, con số này cũng suy giảm tới 24,5% so với tháng trước đó.

Đi xuống rõ rệt nhất trong tháng vừa qua là nhóm MPV với đà giảm gần 34%, chỉ đạt doanh số 3.019 xe. Nhóm sedan (2.953 chiếc) và xe bán tải (2.120 chiếc) cũng lần lượt giảm 22% và 8%.

Một điểm sáng hiếm hoi xuất hiện trong báo cáo của VAMA tháng 8 đó là sự đi lên của nhóm xe hybrid với doanh số 1.302 chiếc, tăng trưởng 9,8% so với tháng liền trước và 180% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh số lũy kế từ đầu năm của nhóm xe thân thiện với môi trường này đã đạt tổng cộng 8.414 xe, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024 (4.607 chiếc).

Nhìn chung, doanh số bán ô tô tại thị trường Việt Nam trong tháng 8/2025 sụt giảm trên hầu hết các nhóm xe cũng như phân khúc. Điều này có thể dự đoán trước khi sức mua ở những tháng trước đó chưa có dấu hiệu hồi phục rõ rệt trong khi tháng 8 rơi vào thời điểm tháng 7 Âm lịch, tức tháng Ngâu.

Đây vốn là mùa thấp điểm của thị trường khi người tiêu dùng thường có tâm lý kiêng mua các tài sản có giá trị lớn, bao gồm cả ô tô. Xu hướng này được dự báo sẽ kéo dài sang cả tháng 9, buộc các hãng phải có những chiến lược kích cầu khách hàng nhằm “cứu vãn” doanh số.

Ngay từ đầu tháng này, các thương hiệu hàng đầu trong nước như Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Mitsubishi hay Ford đã đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi để tăng sức với khách hàng. Theo đó, các mẫu xe vốn hút khách như Toyota Vios, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda City, Mitsubishi Xpander, Ford Ranger… đều được giảm giá mạnh hàng chục triệu đồng.

Vốn đang dẫn đầu phân khúc nhưng Ford Ranger cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá trong tháng 9.

Các chương trình khuyến mãi xuất hiện dày đặc trải khắp các phân khúc cũng phản ánh thực tế rằng sức mua của thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc vào các ưu đãi. Các hãng buộc phải khuyến mãi để kích cầu trong khi người dùng ngày càng có xu hướng chờ giảm giá để có thể mua được xe với mức chi phí thấp nhất.

Trở lại với báo cáo của VAMA, dù doanh số tháng 8 suy giảm nhưng khi tính lũy kế từ đầu năm, lượng tiêu thụ ô tô trong nước lại ghi nhận tín hiệu khả quan. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 220.733 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô du lịch tăng 11%, xe thương mại tăng 33% và xe chuyên dụng tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này cho thấy đà phục hồi tích cực của thị trường ô tô Việt Nam sau một năm.

Trong các hãng thành viên VAMA, Toyota tiếp tục là cái tên dẫn đầu về doanh số bán hàng 8 tháng đầu năm 2025 với tổng cộng 41.113 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp sau lần lượt là Ford (29.385 xe - tăng 22%), Mitsubishi (21.204 xe - giảm 6%), Mazda (19.379 xe - tăng 10%), Honda (16.125 xe - tăng 15%) và Kia (15.980 xe - giảm 16%).



