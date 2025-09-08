Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông báo mất gần 30 lượng vàng vì ngủ quên trên ô tô

08-09-2025 - 14:40 PM | Thị trường

Người đàn ông trình báo cơ quan công an về việc gần 30 cây (lượng) vàng bỏ trên ô tô “không cánh mà bay” khi người này ngủ quên trong xe.

Ngày 8/9, Công an phường Phú Lợi (TPHCM) đang xác minh, làm rõ vụ một người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng để trên ô tô.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh H.V.D. (37 tuổi, ngụ TPHCM) đến Công an phường trình báo bị mất tài sản có giá trị lớn, gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn… với khối lượng gần 30 cây vàng .

Theo anh D., khuya 6/9, anh lái ô tô bán tải chở người bạn về nhà trên quốc lộ 13, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, do đã khuya, mệt mỏi nên anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ. Sáng 7/9, anh D. thức dậy và phát hiện số vàng kể trên bỏ trong xe “không cánh mà bay”.

Người đàn ông báo mất gần 30 lượng vàng vì ngủ quên trên ô tô- Ảnh 1.

Người đàn ông báo mất gần 30 cây vàng khi ngủ quên trên ô tô bán tải

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, có một nam giới mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc ô tô từ phía cánh cửa đang mở, dùng đèn pin để soi bên trong xe và sau đó rời đi. Tuy nhiên, hình ảnh chưa thể hiện rõ người này có lấy số vàng trên xe ô tô hay không.

Công an TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Hương Chi

Tiền Phong

vàng

