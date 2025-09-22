'Bùng nổ' nguồn cung nhà ở nhưng giá không ngừng tăng

Hơn 30.000 căn hộ và nhà ở mới

Theo danh sách này, dự án có số lượng căn hộ mở bán lớn nhất là tổ hợp các tòa chung cư U38, L30M-1, L30M-2, Z30-1, Z30-2 thuộc lô đất B1-CT01 của Khu đô thị Gia Lâm, với tổng cộng 3.144 căn hộ. Đây là một phần của Vinhomes Ocean Park 1, do Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Kinh doanh Bất động sản SV làm chủ đầu tư.

Cũng tại Vinhomes Ocean Park 1, hàng loạt dự án khác có hàng nghìn căn hộ đủ điều kiện mở bán. Trong đó, chung cư Z34, U38 và U38A thuộc lô đất B6-CT01 của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An có tổng cộng 2.461 căn. Các tòa U37A, U38A (B6-CT02) và U37 (B6-CT03) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh doanh Bình Minh có 2.176 căn, còn cụm chung cư U26A, T26M, Z30 tại lô đất B4-CT01 của Bất động sản SV cung cấp thêm 1.733 căn hộ ra thị trường.

Thêm 33 dự án đủ điều kiện mở bán ở Hà Nội với tổng cộng hơn 30.300 sản phẩm. Ảnh: H.Quân.

Tại khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ (Vinhomes Park), có hai dự án quy mô lớn gồm cụm chung cư Z38.1, Z38.2, Z38M.1 tại lô đất F3-CH04 của Công ty Cổ phần HBI với 1.836 căn và cụm tòa U39-HH1, U39-HH2 tại lô đất F2-HH01, F2-HH02 và F2-CX01 của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Bất động sản Tây Hà Nội với 1.488 căn hộ.

Ở khu vực phía Tây thành phố, khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) giai đoạn II cũng có ba dự án nhà ở thấp tầng được phê duyệt đủ điều kiện mở bán. Cụ thể, gồm 234 căn tại các ô đất TT-01 đến TT-19, CX-01 đến CX-04; 175 căn tại các ô đất TT-20 đến TT-37, CX-05; và 75 căn tại khu A lô đất I.C41. Cả ba đều do Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long phát triển.

Một số dự án nổi bật khác trong danh sách đủ điều kiện mở bán là tháp đôi Kepler Land (1.280 căn hộ) tại khu đô thị Mỗ Lao của chủ đầu tư TSQ Việt Nam; nhà cao tầng CT2 thuộc khu chức năng đô thị ĐM1 của Tập đoàn FLC (410 căn hộ); khối tháp E và F tại khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) với 284 căn hộ do Công ty TNHH Phát triển THT làm chủ đầu tư.

Ở phân khúc thấp tầng, khu đô thị Nhịp sống mới – Sunshine Grand Capital của Công ty Cổ phần Đầu tư DIA có tới 2.301 căn nhà được phép mở bán. Tập đoàn Vingroup cũng có thêm 2.279 căn thấp tầng tại các khu A, B, C, D, E, F thuộc khu chức năng đô thị Green City (huyện Đan Phượng cũ) được đưa ra thị trường.

Một số dự án quy mô nhỏ hơn cũng nằm trong danh sách phê duyệt như 36 căn thấp tầng tại khu đô thị Nam đường vành đai 3 (The Manor Central Park) của Công ty Cổ phần Bitexco; 84 căn biệt thự sinh thái tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất cũ của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings...

Giá nhà vẫn khó giảm

Theo Savills, thị trường căn hộ tại Hà Nội thể hiện sự ổn định trong năm 2025, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng được cải thiện, cải cách quy hoạch và nguồn cầu mạnh mẽ.

Savills dự báo, từ nửa cuối năm 2025 đến năm 2027, sẽ có 58.100 căn hộ từ 58 dự án được đưa ra thị trường.

Đánh giá về sự bùng nổ nguồn cung căn hộ chung cư Hà Nội trong vài năm tới, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Bộ phận Tư vấn & Ngiên cứu Savills cho biết nguồn cung sẽ tập trung chủ yếu ở các đại dự án xa trung tâm.

"Dù nguồn cung bùng nổ nhưng sẽ không thể làm giảm giá căn hộ toàn bộ thị trường. Những dự án ở khu vực trung tâm giá vẫn sẽ cao bởi khan hiếm nguồn cung, chủ đầu tư vẫn kỳ vọng lợi nhuận lớn. Trong khi đó, giá các dự án xa trung tâm sẽ có mức hợp lý hơn khi được chào ra thị trường", bà Hằng nhận định.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong quý II/2025, giá bán bình quân chung cư tại Hà Nội đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước. Đây là mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua, tương đương với mặt bằng giá của TP HCM.

Một số dự án ghi nhận mức tăng giá bán từ 5% đến hơn 6% trong quý II. Chẳng hạn, Diamond Park Plaza đạt khoảng 142 triệu đồng/m2 (tăng 6,1%), Chelsea Residences đạt khoảng 103 triệu đồng/m2 (tăng 5,2%), Indochina Plaza đạt 109 triệu đồng/m2 (tăng 5,3%). Những dự án cao cấp như Noble Crystal có giá bán dao động từ 160 - 270 triệu đồng/m2, The Nelson Private Residences từ 120 - 180 triệu đồng/m2, The Matrix One khoảng 120 - 150 triệu đồng/m2, Endless Skyline West Lake ở mức 120 - 150 triệu đồng/m2.

Với phân khúc nhà thấp tầng, giá bán cũng tăng mạnh trong quý II. Ngoài ra, biệt thự, liền kề tại các khu đô thị cao cấp tiếp tục giữ mức giá rất cao. Tại Vinhomes Global Gate, giá giao dịch khoảng 300 - 350 triệu đồng/m2. Khu đô thị Ciputra Hà Nội đạt 356 - 369 triệu đồng/m2, khu đô thị mới Dịch Vọng dao động từ 270 - 283 triệu đồng/m2...